Совбез не станет выполнять требование Оника Гаспаряна

Совет безопасности не может рассекретить полный текст выступления бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна на известном заседании Совбеза, прошедшем на 4-й день войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сегодня на брифинге с журналистами заявил секретарь Совбеза Армен Григорян, отвечая на озвученное несколько недель назад Гаспаряном требование – опубликовать полную версию выступления президента Армена Саркисяна в конце заседания Совбеза 30 сентября и последовавшего за ним его собственного выступления.

«В остальных частях есть вопросы, касающиеся безопасности Армении и Арцаха, которые, на наш взгляд, публиковать нецелесообразно. Нас также удивило, что Оник Гаспарян, будучи в прошлом начальником Генштаба Вооруженных сил, выступил с подобным требованием. Кстати, мы также дополнительно разъяснили, почему мы опубликовали только эти части», - сказал Григорян.

После окончания войны, 17 ноября прошлого года, тогдашний начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян заявил, что на 4-й день войны на заседании Совбеза представил потери армянской стороны и оценки ВС относительно сложившейся ситуации и предложил в течение одного-двух дней принять необходимые меры для прекращения войны. Через четыре месяца после этого заявления и через месяц после того, как Оник Гаспарян и ряд высокопоставленных военных распространили заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, секретарь Совбеза, а затем и премьер-министр заявили, что во время известного заседания Совбеза Гаспарян не говорил о необходимости прекращения войны. Затем были опубликованы выдержки из выступления Гаспаряна на том заседании, по мнению властей, доказывающие их утверждения. После этого Гаспарян потребовал опубликовать полную версию выступления.

«Высокопоставленный чиновник сферы безопасности не может выражать две противоположные точки зрения в одном докладе, потому что, если вы помните доклад, в опубликованной части говорится, что мы добились определенных успехов в направлении Джебраила, противник не добился никакого прогресса, это очень важно. Если он говорит «никакого прогресса», другие члены Совета безопасности могут понять, что мы не уступили позиции», - отметил Григорян.

Более того, сегодня секретарь Совбеза выступил с еще одним опровержением. «Оник Гаспарян 17 ноября в своей публикации заявил, что 8 июня после назначения главой Генштаба представил Совбезу доклад о ситуации в регионе и предложил предпринять дипломатические и политические шаги. После 8 июня первое заседание было 19 июня, и у него не было доклада. Первые пояснения или доклад у него был 21 августа. В 10-страничном документе нет ни слова о дипломатических шагах», - сказал Григорян.

Радио Азатутюн обратилось к экс-главе Генштаба Онику Гаспаряну с просьбой прокомментировать сегодняшние заявления секретаря Совбеза, однако ответа мы пока не получили.

«Серж Саргсян лжет»

Армен Григорян сегодня ответил также на заявление третьего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что при нем была утверждена программа по закупке 2500 БПЛА до 2024 года, в том числе более 1000 БПЛА до 2020 года, однако правительство Пашиняна изменило эту программу.

«Серж Саргсян лжет. Если в 2016-2018 годах Серж Саргсян приобрел условно Х штук БПЛА, то в 2018 году мы приобрели X, умноженное на 7. Если во времена Сержа Саргсяна было запланировано приобретение условно 1000 БПЛА, то мы запланировали приобрести 1800 штук», - отметил Григорян.