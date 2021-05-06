Россия не снижает усилий по возвращению всех удерживаемых лиц - Лавров

Россия не снижает усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц вследствие Карабахской войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Ереване после переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном и и.о. министра иностранных дел Ара Айвазяном.

Известное трехстороннее соглашение о прекращении огня, подписанное 9 ноября прошлого года при посредничестве президента России Владимира Путина, предусматривает обмен военнопленными и другими задержанными лицами. Но почему Азербайджан и через полгода после подписания этого документа не возвращает всех армянских пленных, число которых, по разным данным, достигает 200? Этот вопрос Сергей Лавров сегодня не затронул.

«Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц, разминирование, защиту культурного и религиозного наследия, направленных на запуск работы в Нагорном Карабахе профильных международных организаций», - сказал Лавров.

Он отметил, что важный вклад в нормализацию ситуации в регионе вносит трехсторонняя рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана по разблокированию экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе. «Успех этой работы будет иметь решающее значение для создания условий, необходимых для нормализации общей обстановки и налаживания созидательного сотрудничества в постконфликтный период», - добавил глава МИД РФ.

Накануне визита Лаврова в Ереван Азербайджан освободил троих армянских военнопленных, а когда министр иностранных дел России уже находился в Ереване, было распространено заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором, приветствуя освобождение Азербайджаном троих армянских военнопленных , Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шоффер в то же время призвали стороны «полностью и быстро завершить процесс обмена всеми пленными, задержанными и останками погибших, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными».

На сегодняшней пресс-конференции Лавров также коснулся деятельности Минской группы ОБСЕ, работу которой охарактеризовал как востребованную, прежде всего, для формирования атмосферы взаимного доверия.

Лавров прибыл Армению вчера с рабочим визитом и, помимо переговоров, сегодня утром посетил мемориал Цицернакаберд, чтобы отдать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.