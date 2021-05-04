Репатриированы трое армянских военнопленных

«В результате усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в условиях растущего международного давления Азербайджан вернул трех армянских военнопленных. Мы полны надежды, что этот процесс получит свое логическое продолжение и скорейшее завершение», - заявили информагентству «Арменпресс» в офисе и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

О возвращении троих армянских военнопленных Еревану ранее сегодня сообщали азербайджанские СМИ. В сообщениях указывалось, что они были взяты в плен после подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, положившего конец продолжавшейся 44 дня войне в Нагорном Карабахе.