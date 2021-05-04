Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Репатриированы трое армянских военнопленных

(архивная фотография)

Трое армянских военнопленных сегодня были перевезены из Баку в Ереван. Перевозивший их самолет приземлился в ереванском аэропорту «Эребуни».

«В результате усилий стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в условиях растущего международного давления Азербайджан вернул трех армянских военнопленных. Мы полны надежды, что этот процесс получит свое логическое продолжение и скорейшее завершение», - заявили информагентству «Арменпресс» в офисе и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

О возвращении троих армянских военнопленных Еревану ранее сегодня сообщали азербайджанские СМИ. В сообщениях указывалось, что они были взяты в плен после подписания трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, положившего конец продолжавшейся 44 дня войне в Нагорном Карабахе.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG