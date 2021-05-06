Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны «полностью и быстро завершить процесс обмена всеми пленными»

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:
«Сопредседатели приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна и призывают обе стороны полностью и быстро завершить процесс обмена всеми пленными, задержанными и останками, а также соблюдать свои обязательства по обеспечению гуманного обращения с задержанными.
Ссылаясь на свое заявление от 13 апреля, сопредседатели призывают стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования конфликтных регионов и снятия ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций. Сопредседатели призывают стороны предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру, путем решения остающихся проблемных вопросов, обозначенных в заявлении сопредседателей от 13 апреля. Это включает возобновление политического диалога на высоком уровне под эгидой сопредседателей при первой же возможности».
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