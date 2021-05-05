Тер-Петросян: Публично повторяю свое предложение второму и третьему президентам Армении

Левон Тер-Петросян отметил, что состоявшаяся 25 марта встреча бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха состоялась по его инициативе, он предложил принять составленное им заявление, в котором отмечалось, что независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая ответственность за судьбу страны, не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, три президента должны участвовать в предстоящих выборах по единому пропорциональному списку в составе блока «Альянс национального согласия».

По словам первого президента, обсуждение не состоялось, поскольку Роберт Кочарян сразу отклонил это предложение, мотивируя это тем, что «тем самым он предаст созданное им «Движение по спасению Армении»». Что касается Сержа Саргсяна, то, по словам Тер-Петросяна, он не высказал своего мнения на этот счет.

«Сегодня я публично повторяю свое предложение второму и третьему президентам Армении. Долг всего армянства - осознать, что воспроизведение режима Пашиняна куда опаснее для Армении и Арцаха, чем возможные или предполагаемые угрозы, исходящие от Азербайджана и Турции. Уверен, что при соответствующем общественном давлении это вполне реализуемая программа, которая, пожалуй, является единственным выходом во избежание новых бедствий», - отметил Левон Тер-Петросян.