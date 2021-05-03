Армения зафиксировала регресс в сфере свободы СМИ. Специалисты считают это сигналом

По оценке одной из авторитетных журналистских организаций «Репортеры без границ», по данным за 2021 год по уровню свободы СМИ Армения занимает 63-е место среди 180 стран мира.

Еще в 2018 году Армения находилась на 80-м месте, после революции она улучшила свои позиции, поднявшись на 61-е место, но в этом году зафиксировала откат по двум показателям, заняв 63-е место.

3 мая во всем мире отмечается День свободы печати. Свое выступление в парламенте вице-спикер НС Ален Симонян начал с поздравления, касаясь свободы СМИ в Армении. «После революции свобода СМИ в Республике Армения зафиксировала скачкообразный рост», - заявил он.

О том, что после смены власти СМИ стали более свободными, в парламенте заявил и исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, отвечая на замечание одного из депутатов о том, что победа 2018 года была сведена к нулю. Бывший журналист Пашинян отметил, что раньше у них не было возможности говорить свободно, а сегодня эта свобода используется неправильно.

«День свободы печати был учрежден не сегодня. День свободы печати учрежден очень давно, и для того, чтобы воспользоваться этой свободой, вы утром, днем и вечером получали разрешение из соответствующих мест и органов. Мы дали вам свободу, но вы не хотите этой свободы, потому что свобода - это также ответственность, потому что кормушка для вас важнее любой свободы», - заявил он.

Авторитетная международная организация «Репортеры без границ» в своих докладах также отметила зафиксированный в Армении прогресс в сфере свободы слова. После революции в 2019 году Армения улучшила свои позиции по 19 показателям, поднявшись с 80-го на 61-е место. Однако в этом году впервые после революции, по данным этой же организации, зафиксирован откат по двум показателям. В 2021 году Армения по уровню свободы прессы среди 180 стран мира занимает 63-е место.

Это должно быть сигналом для Армении, считает председатель Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян, обращаясь к причинам: «В течение последнего года появилось много регрессивных законодательных инициатив, требующих больших усилий от журналистских организаций, в частности от наших трех организаций и других наших партнерских организаций, чтобы противодействовать этим регрессивным тенденциям. Речь идет и о предложенной поправке к закону «О массовой информации» и о об увеличении штрафа за оскорбление и клевету по статье 1087.1 Гражданского кодекса».

На вопрос, какие проблемы пытаются решить власти такими законодательными изменениями, председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян ответил следующим образом: «Основная цель, конечно, состоит в том, чтобы иметь те же возможности в сфере СМИ, какие были у прежних властей, которые пользовались огромным преимуществом перед своими политическими соперниками».

СМИ в Армении разнообразны, но не независимы, зафиксировано в том же докладе. По данным организации «Репортеры без границ», разнообразие СМИ в Армении особенно выросло после революции 2018 года, однако новым властям так и не удалось снизить уровень поляризации СМИ. Редакционная политика ведущих телекомпаний совпадает с интересами их владельцев, а прозрачность информации о собственниках СМИ и журналистская независимость все еще очень далеки от того, чтобы считаться свершившимся фактом, отмечается в докладе.

По мнению экспертов, зафиксированный Арменией регресс в индексе свободы СМИ также обусловлен введенным из-за пандемии чрезвычайным положением, а также военным положением, введенным из-за последовавшей осенью 44-дневной войны, когда было запрещено распространение информации, отличающейся от официальных сообщений.

«Если во время обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения СМИ не штрафовались, просто были вынуждены удалять материалы, то во время войны были зафиксированы также случаи штрафов. И я думаю, что это также было очередным проявлением негативных тенденций», - сказал Ашот Меликян.

Ситуация со свободой СМИ в Армении также затрагивается в опубликованном недавно докладе Госдепартамента США о правах человека за 2020 год. Согласно этому докладу, Интернет в Армении свободный, но иногда регистрируются случаи угроз и насилия в отношении журналистов.