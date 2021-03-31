Доверие общественности к судам в Армении продолжает падать - Госдеп США

Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера опубликовал доклад Госдепартамента о защите прав человека в мире за 2020 год.

Этот ежегодный документ традиционно Госдеп направляет в Конгресс США.

В касающемся Армении разделе доклада затрагиваются недостатки судебной системы и пенитенциарных учреждений, миссия правозащитников, защита прав различных социальных групп и, конечно же, Вторая Карабахская война.

«Азербайджан с помощью Турции восстановил контроль над потерянными в 1994 году районами»

27 сентября 2020 года началась война, в которой участвовали, с одной стороны, Армения и поддерживаемые ею сепаратисты Карабаха, а с другой стороны, Азербайджан, который с помощью Турции восстановил контроль над потерянными в 1994 году районами, отмечает Госдепартамент.

Война закончилась благодаря посредничеству Москвы. Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали трехстороннее заявление, по которому в регионе были размещены российские миротворцы.

Согласно опубликованному Блинкеном докладу, в течение 44 дней ожесточенных боевых действий и армяне, и азербайджанцы проводили незаконные казни, вследствие проводимых сторонами военных операций погибали мирные жители, артиллерийским и ракетным обстрелам подвергались мирные населенные пункты.

Армения и Азербайджан обратились с исками в Европейский суд по правам человека.

Организации Amnesty International и Human Rights Watch составили доклады о незаконных действиях обеих сторон, в том числе об использовании запрещенных видов оружия.

В ходе войны погибли 75 и были ранены 167 армянских мирных жителей. По сообщению Азербайджана, жертвами войны стали 98 мирных жителей, более 420 – получили ранения.

В докладе говорится, что в конце прошлого года из Азербайджана в Армению вернулись 57 пленных армян, из Армении в Азербайджан вернулись 14 азербайджанских пленных. Международный комитет Красного Креста и посредники продолжают прилагать усилия для освобождения всех пленных.

«После смены власти в 2018 году правоохранительная система не была реформирована»

В докладе говорится, что Конституция Армении запрещает пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, однако, по некоторым данным, в отдельных случаях правоохранительные органы прибегали к подобным действиям.

По сообщению правозащитников, должностные лица, совершившие противоправные действия, не понесли наказания. После смены власти в 2018 году правоохранительная система не была реформирована, сменился только руководящий состав, и в результате, по мнению правозащитников, не было осуществлено уголовное преследование за преступления, совершенные в прошлом.

В течение года имели место незаконные задержания. Серьезной проблемой остается длительный срок предварительного ареста. В пенитенциарных учреждениях неудовлетворительные условия и медицинская помощь, есть проблема криминальной субкультуры - «воров в законе». Были установлены новые суровые наказания для искоренение этой субкультуры.

«Доверие общественности к судьям продолжает падать»

Важной частью доклада является оценка судебной системы. «Система не является независимой и беспристрастной, доверие общественности к судьям продолжает падать. В сфере правосудия осталось большое число чиновников, которые служили бывшим властям и выносили исключительно благоприятные для них решения», - говорится в докладе.

В своем вступительном слове госсекретарь Блинкен поблагодарил не только сотрудников Госдепартамента, дипломатов, но также правозащитников и журналистов, которые часто выполняют свою миссию, подвергаясь опасности.

В докладе есть отсылка к прессе, в частности, упоминается инцидент с бывшим начальником полиции Владимиром Гаспаряном. Гаспарян напал на журналистов Радио Азатутюн, когда те пытались подготовить репортаж о незаконно построенных особняках на берегу озера Севан.

Бывший начальник полиции не только использовал нецензурную брань, но и угрожал убить журналистов. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Другой инцидент связан с оператором «Еркир-медиа» Айком Сукиасяном. Осуждая трехстороннее соглашение от 9 ноября, оппозиция 1 декабря провела акцию протеста с требованием отставки правительства. Согласно докладу, в ходе акции протеста полицейские попытались подвергнуть приводу освещавшего акцию оператора.

Организации по защите прав журналистов осудили этот и другие инциденты, произошедшие в течение года.

В докладе Госдепартамента США о правах человека за 2020 год говорится, что Интернет в Армении свободный.

Кроме того, в докладе отмечается еще одно важное обстоятельство: «Достоверных сообщений о наличии в Армении политических заключенных или арестованных нет».