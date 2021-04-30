Франция на уровне президента Макрона вовлечена в дело освобождения армянских военнопленных - посол

Посол пояснил, что одной из причин недавнего телефонного разговора Макрона и Путина стало отсутствие прогресса в вопросе освобождения армянских военнопленных.

«Действительно, происходит интенсификация процессов, что, с одной стороны, обусловлено 24 апреля, с другой стороны, причина в том, что нет прогресса в вопросе освобождения армянских военнопленных и в других вопросах. Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 24 апреля беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а на следующий день - с президентом России Владимиром Путиным. Цель состоит в том, чтобы активизировать Минскую группу ОБСЕ, и Россия, естественно, является частью этого процесса, поскольку Москва присутствует в Нагорном Карабахе, и цель в том, чтобы возобновить политический процесс для обсуждения тех вопросов, которые не урегулированы в документе от 9 ноября. У нас есть прекращение огня, что является важным достижением, но есть ряд других вопросов, которые необходимо обсудить и сделать это в формате Минской группы ОБСЕ», - отметил Лакотт.

В трехстороннем заявлении о прекращении огня, достигнутом 9 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина, как известно, нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. На днях в интервью Радио Азатутюн посол США в Армении Линн Трейси заявила, что в карабахской проблеме есть много важных вопросов, которые должны быть решены, в том числе статус Нагорного Карабаха.

Сегодня мы попросили французского посла пояснить, что он имеет в виду, говоря о ряде других вопросов. Он сказал: «Есть вопросы, требующие неотложного решения, в частности, вопрос освобождения военнопленных, которое должно быть без каких-либо предварительных условий. Также должен быть укреплен режим прекращения огня как в Карабахе, так и на границах Армении. Вообще нужно возобновить политический процесс, который позволит Армении и Азербайджану вести переговоры».

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Кремля по поводу телефонного разговора Макрона и Путина, «выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ».

Комитет министров Европейского союза 28 апреля призвал к возвращению военнопленных и задержанных лиц, плененных вследствие «последнего конфликта между Арменией и Азербайджаном», независимо от обстоятельств их ареста.

Вчера на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян вновь обратился к вопросу военнопленных, подчеркнув, что он становится вопросом международной повестки дня.

Признание Геноцида важно для укрепления суверенитета Армении - Посол Франции

Мы побеседовали с послом Франции на презентации нового двуязычного издания мемуаров офицера военно-морского флота Франции и переводчика начала прошлого века, участника операции по спасению армян Муса-лера Шарля-Тирана Текеяна. Презентация мемуаров под названием «Четырехлетняя война на Востоке, французско-армянское партнерство в ходе войны» состоялась сегодня в музее-институте Геноцида.

«В нынешней ситуации мы понимаем, что помнить историю сейчас гораздо важнее, чем когда-либо. История и память служат Армении. Мы видим, какой прогресс есть сегодня в процессе признания Геноцида армян. Мы видим, насколько он важен для восстановления справедливости, и он еще важнее для укрепления суверенитета Армении. Память - это не только прошлое, она также очень важна для будущего», - сказал посол.