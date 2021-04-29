Евросоюз призвал Азербайджан незамедлительно вернуть всех армянских военнопленных и задержанных лиц

В принятом вчера Комитетом министров заявлении Евросоюз приветствует «укрепление режима прекращения огня на местах после подписания соглашения о прекращении огня, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года, и некоторые положительные результаты в таких вопросах, как возвращение останков погибших и оказание гуманитарной помощи населению, серьезно пострадавшему во время конфликта».

Однако ЕС вновь заявляет, что необходимо увеличить усилия для установления доверия между обеими странами и достижения прогресса на пути к прочному миру. «Это включает воздержание от враждебной и оскорбительной риторики, скорейшее возвращение всех оставшихся военнопленных и других задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста, а также сотрудничество по другим важным вопросам, таким как разминирование», - говорится в документе.

В этом контексте Евросоюз после недавнего уведомления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), направленного в Комитет министров относительно примененных им временных мер, подчеркивает, что в прецедентном праве Суда четко установлено, что государства-участники Европейской конвенции о правах человека обязаны соблюдать временные меры, и призывает Азербайджан предоставить, оставшуюся информацию, запрошенную ЕСПЧ.