Вопрос возвращения пленных входит в международную повестку дня -Пашинян ожидает конкретных результатов

«Азербайджан, по сути, не выполняет взятых на себя обязательств по возвращению пленных. Можем констатировать, что этот вопрос становится вопросом международной повестки», - сказал Пашинян.

Он сослался на адресное заявление Евросоюза, в котором говорится, что Азербайджан должен вернуть всех пленных, независимо от конкретных обстоятельств их пленения.

«Это очень важная констатация. Я считаю важным также то, что в этом заявлении есть ссылка на процессы, происходящие в Европейском суде по правам человека, что, по сути, добавляет правовую составляющую к политическому заявлению, что в данном случае крайне важно», - отметил Пашинян.

Он добавил, что нужно быть сплоченными, упорными и последовательными, и этот вопрос обязательно должен решиться положительно.