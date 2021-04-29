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Армения

Вопрос возвращения пленных входит в международную повестку дня -Пашинян ожидает конкретных результатов

И.о. премьер-министра Никол Пашинян

Вопрос возвращения пленных из Азербайджана становится вопросом международной повестки дня, сегодня на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, подчеркнув, что это повышает оптимизм в отношении того, что армянская сторона добьется в этом вопросе конкретных результатов.

«Азербайджан, по сути, не выполняет взятых на себя обязательств по возвращению пленных. Можем констатировать, что этот вопрос становится вопросом международной повестки», - сказал Пашинян.

Он сослался на адресное заявление Евросоюза, в котором говорится, что Азербайджан должен вернуть всех пленных, независимо от конкретных обстоятельств их пленения.

«Это очень важная констатация. Я считаю важным также то, что в этом заявлении есть ссылка на процессы, происходящие в Европейском суде по правам человека, что, по сути, добавляет правовую составляющую к политическому заявлению, что в данном случае крайне важно», - отметил Пашинян.

Он добавил, что нужно быть сплоченными, упорными и последовательными, и этот вопрос обязательно должен решиться положительно.

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