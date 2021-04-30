В Ереване и еще примерно в 30 городах мира пройдут акции протеста с требованием возвращения пленных

В Ереване и еще примерно в 30 городах мира пройдут акции протеста с требованием освобождения армянских военнопленных и мирных граждан, удерживаемых в Азербайджане. Это уже вторая подобная международная акция, организованная гражданами Армении и других государств.

Старт был дан в Ереване перед зданием Национального собрания. По словам одной из участниц акции, Седы Григорян, протесты получают широкий резонанс. «Общины из разных стран, из разных городов по большей части откликнулись и присоединились. Мы видим, что также и на международной арене есть большой сдвиг. Мы видим очень резкие заявления, оценки с высоких трибун, такие как официальное заявление Евросоюза», - сказала она.

Цель акции - привлечь внимание правительств и международных организаций к вопросу возвращения армян, уже более полугода находящихся в плену Азербайджане. «Азербайджан уже шесть месяцев подряд нарушает ряд международных норм, попирая права человека и незаконно удерживая в плену сотни граждан Республики Армения», - заявил один из участников акции.

Участники акции протеста перед Национальным собранием зачитали письмо, которое сегодня прозвучит примерно в 30 городах мира.

«Армяне мира и правозащитники сегодня объединились, требуя немедленного и безоговорочного освобождения армян, после окончания Арцахской войны 2020 года до сих пор находящихся в плену в Азербайджане», - говорится в письме.

К акции протеста также присоединились родственники резервистов, захваченных в плен после войны с позиций у села Хцаберд Гадрутского района Карабаха.

Брат Тиграна Амбардаряна находится в Азербайджане. Тигран не знает, здоров ли его брат или нет, но может сказать, что жив. «Последний раз я разговаривал с братом 10 декабря. Мы требуем, чтобы все международные организации как можно быстрее обратили на это внимание и оказали давление на Азербайджан с тем, чтобы пленные вернулись в Армению», - сказал он.

Ожидающий возвращения сына Гриша Енгоян уже на протяжении нескольких месяцев не может спокойно спать. «Я родитель, я больше четырех месяцев не сплю, потому что мы уже обратились во все организации, ко всем народам. Сегодня мы, родители, приехали из Гюмри сюда, хотим, чтобы весь мир узнал, мы обращаемся ко всему миру с просьбой, мы хотим, чтобы наши дети, наши пленные вернулись. Вот и все», - сказал он.

От здания парламента протестующие двинулись к посольствам крупных государств.

До сих пор в Армению из Азербайджана возвращено всего 69 пленных, включая мирных жителей. По разным данным армянской стороны, сегодня в Азербайджане находятся около 200 армянских военнопленных. Европейский союз вчера выступил с заявлением, в котором призвал к скорейшему возвращению всех оставшихся военнопленных и других задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста.