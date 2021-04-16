В ряде стран прошли акции протеста с требованием возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных

Протестующие собрались перед зданием МИД России, откуда полицейские подвергли их приводу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сопредседатель Союза армян России Давид Тоноян. Позже он сообщил, что все участники акции отпущены на свободу.

Акции протеста с аналогичным требованием вчера прошли в разных странах мира, поздно вечером по ереванскому времени – также в разных городах США и Канады.

В Монреале акция прошла перед офисом министра иностранных дел Канады. Участники выступили с призывом «к правительствам и международным организациям призвать Азербайджан немедленно и без предварительных условий освободить всех армянских военнопленных».

В Нью-Йорке граждане собрались перед офисом Красного Креста. Они заявили: «Армяне призывают к немедленному освобождению военнопленных. Азербайджан нарушает Женевские конвенции о военнопленных. Международные организации подтвердили, что Азербайджан нарушает международное гуманитарное право».

Вчера акции протеста прошли также в Ереване и ряде европейских городов.

Всего на сегодняшний день в Армению из Азербайджана было возвращено 69 пленных, включая гражданских лиц. По разным данным армянской стороны, сегодня в Азербайджане находятся около 200 армянских пленных.