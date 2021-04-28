Парламент Турции осудил признание Байденом Геноцида армян

Байден 24 апреля официально признал Геноцид армян. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими «несправедливыми словами, не основанными на истории», призвал Байдена отменить свое заявление, но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях.

«Решительно осуждаем заявление Байдена о событиях 1915 года, содержащее тезисы армянского лобби. Президент США не имеет юридического и морального права судить по историческим вопросам, его заявление не имеет юридической силы», - говорится в резолюции парламента Турции, пишет РИА Новости.

В ней также содержится призыв к президенту США «пересмотреть это ошибочное заявление, которое неизбежно окажет негативное влияние на двусторонние отношения».

Турецкие парламентарии также призвали Байдена «поддержать усилия по обеспечению жизни народов региона, особенно турецкого и армянского, в условиях мира, стабильности и доверия».

В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении».

Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина «геноцид» в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.