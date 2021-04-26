Ереван заметил письмо Эрдогана, но ожидает шагов - МИД

Официальный Ереван заметил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об установлении отношений с Арменией, однако предпочитает видеть практические шаги со стороны Анкары. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом в Ереване.

Примечательно, что Турция заговорила на уровне президента об установлении отношений с Арменией на фоне признания президентом США Джо Байденом Геноцида армян.

«Мы знакомы с письмом президента Турции и с выраженной в нем готовностью, но должен отметить, что мы придаем важность не только словам, но и делам, о чем мы очень четко высказались. Подобные мессиджи были и раньше, даже был подписанный двусторонний документ, который, однако, не имел положительного продолжения. Я еще раз хочу подтвердить, что для нас важны не слова, а дела», - отметил Айвазян.

В письме, направленном 24 апреля Константинопольскому патриарху Армянской Апостольской церкви Сааку Машаляну, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара стремится к установлению добрососедских отношений с Арменией.

«Мы по разным поводам всегда заявляли, что готовы укреплять наши отношения с Арменией на основе добрососедства и взаимного уважения. Мы еще раз громко повторили наш призыв, когда карабахский кризис был разрешен. Я повторяю тот же призыв», - согласно официальному сайту президента Турции, написал Эрдоган.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян сегодня назвал заявление президента США о признании Геноцида армян «очень большим вкладом».

«Я полностью разделяю мнение, выраженное в послании президента Байдена, о том, что международное сообщество должно предпринять действенные шаги для предотвращения повторения подобных международных преступлений в будущем. Армения находится в авангарде продвижения международной повестки по предотвращению и осуждения геноцидов, и в этом смысле послание президента Байдена является большим вкладом», - подчеркнул Ара Айвазян.