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Президент Турции направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает Константинопольского патриарха Армянской Апостольской церкви епископа Саака Машаляна (архив)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня направил письмо Константинопольскому патриарху Армянской Апостольской церкви епископу Сааку Машаляну, заверив, что Анкара стремится развивать добрососедские отношения с Арменией.

Как сообщает информационное агентство «Анадолу», Эрдоган в письме написал, что «полемика вокруг армянских утверждений о событиях 1915 года, которая политизируется третьими странами и стала инструментом вмешательства, никому не принесет пользы».

«Мы не можем позволить, чтобы культура совместного многовекового проживания турок и армян была предана забвению», - отметил президент Турции, повторив свой призыв к развитию добрососедских отношений с Арменией, сообщает турецкое информагентство.

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