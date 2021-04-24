Президент Турции направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ

Как сообщает информационное агентство «Анадолу», Эрдоган в письме написал, что «полемика вокруг армянских утверждений о событиях 1915 года, которая политизируется третьими странами и стала инструментом вмешательства, никому не принесет пользы».

«Мы не можем позволить, чтобы культура совместного многовекового проживания турок и армян была предана забвению», - отметил президент Турции, повторив свой призыв к развитию добрососедских отношений с Арменией, сообщает турецкое информагентство.