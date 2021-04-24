Президент Турции раскритиковал вмешательство третьих стран во внутренние дела Анкары․ 

Заявление Реджепа Тайипа Эрдогана было сделано в то время, когда президент США в своем послании, приуроченном к 24 апреля – Дню памяти Геноцида армян в Османской Турции в 1915 году, официально признал Геноцид армян, став тем самым первым в истории президентом США, признавшим этот геноцид.

«От подобных дискуссий никто не выигрывает, ими должны заниматься историки», - заявил президент Турции, добавив, что политизированный третьими странами «этот вопрос становится инструментом для вмешательства во внутренние дела нашей страны».

В 2019 году, когда обе палаты Конгресса США специальными резолюциями признали Геноцид армян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в резне 1915 года самих армян. «Депортация армянских банд и их сторонников, истреблявших мусульманское население Восточной Анатолии: женщин, детей и стариков, была самым разумным решением, принятым в то время», - написал Эрдоган в Twitter.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Соединенным Штатам Америки следует обратить внимание на собственное прошлое.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем формулировки президента США, которые повторяют обвинения всех тех, чьей единственной целью является враждебность по отношению к нашей стране», - написал Калын в Twitter.

«Мы советуем президенту США взглянуть на собственное прошлое и настоящее», - добавил пресс-секретарь президента Турции.

В свою очередь министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара «категорически против» утверждений президента США Джо Байдена о том, что в 1915 году Османская империя совершила геноцид против своих подданных армян.

«Слова не могут изменить историю», - заявил Мевлют Чавушоглу, утверждая, что этот шаг главы Белого дома основан на популизме.

Ранее Чавушоглу заявлял, что если Джо Байден произнесет слово «геноцид», то это никак не повлияет на политику Анкары, но нанесет ущерб американо-турецким отношениям.