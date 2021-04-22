Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ приветствуют поправки в Избирательный кодекс

Европейские институты приветствуют инициируемые изменения, в то же время считают, что необходимы дальнейшие улучшения.

«Венецианская комиссия и БДИПЧ с удовлетворением отмечают, что реформа была проведена путем широких консультаций с различными политическими силами, гражданским обществом и экспертным сообществом и в надлежащие сроки, обеспечив по возможности широкую поддержку изменений», - говорится в документе.

Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ в то же время отметили, что некоторые поправки будут применены на предстоящих досрочных выборах. По этой причине в совместном заключении они подчеркивают, что принципиально следует избегать любых законодательных изменений, производимых в период, близкий к выборам, поскольку это приводит к неопределенности. «Кроме того, общество и все заинтересованные стороны должны адаптироваться к новым правилам в короткие сроки», - отмечают авторы заключения.

Эксперты имеют в виду недавно принятую Национальным собранием Армении поправку в Избирательный кодекс, касающуюся отмены территориальных (рейтинговых) списков. Согласно этому изменению, на предстоящих выборах 20 июня граждане будут голосовать только за партии.

Другие изменения в пакете, направленном в Венецианскую комиссию, даже если они будут приняты до выборов 20 июня, по словам представителей правящей силы, вероятно, применены не будут.

По мнению двух европейских институтов, упрощение пропорциональной избирательной системы пользуется широкой поддержкой политических сил и гражданского общества. Отметим, что президент Армен Саркисян на прошлой неделе не подписал, но и не направил в Конституционный суд закон об отмене рейтинговых списков, по сути, на том основании, что предложенные изменения не были реализованы в разумные сроки, не была проведена широкая публичная, общественная и политическая дискуссия.

Напомним, оппозиция в голосовании по этой поправке не участвовала․ Фракция «Просвещенная Армения» раскритиковала изменение правил игры перед выборами, а фракция «Процветающая Армения» заявила, что для них все равно, по какой избирательной системе будут проведены предстоящие выборы.

Соавтор пакета поправок в Избирательный кодекс, депутат правящей фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян надеется, что в повестке дня предстоящих заседаний они обсудят доработанный вариант уже полного пакета изменений в Избирательный кодекс и на этот раз после его принятия получат другое мнение от аппарата президента.

Он отметил, что они заранее заявили, что пакет будет представлен в Национальное собрание на следующей неделе, однако теперь они не считают это вероятным по нескольким причинам. «По техническим причинам мы можем не успеть на следующей неделе. Технические причины связаны как с включением некоторых из этих предложений в пакет изменений, так и с тем, что на следующей неделе в Национальном собрании состоятся заседания комиссий, и, следовательно, возможность созыва внеочередного заседания значительно сокращается. Кроме того, также есть желание обязательно провести парламентские слушания до принятия пакета», - сказал он.

В то же время Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ представили свои замечания по конкретным положениям пакета, в частности, предложили авторам пересмотреть положения, касающиеся избирательных порогов, которые кажутся европейским структурам негармоничными. Согласно предложенному варианту, в частности, изменен проходной порог. Для прохождения в парламент партия должна набрать не менее 4% голосов вместо 5%, а в случае блоков проходной порог повышается с 7% до 8%.

Венецианская комиссия БДИПЧ /ОБСЕ также с целью проведения предстоящих выборов рекомендуют заранее предусмотреть в законе или в подзаконных актах специальные меры для проведения выборов в чрезвычайных условиях, включая период эпидемии.