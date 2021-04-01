Парламент Армении в первом чтении принял проект поправок в Избирательный кодекс

За законопроект проголосовали 83 депутата, проголосовавших «против» и воздержавшихся не было.

Законопроект предусматривает исключение рейтинговых списков и проведение выборов по простой пропорциональной избирательной системе.

Руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян обвинил правящую фракцию во лжи. По его словам, власти направили в Венецианскую комиссию Совета Европы один проект, а внесли на рассмотрение в парламент совершенно другой.

«Кого вы хотите обмануть? Думаете, что люди не видят, что вы направили одно, а принимаете другое?» - сказал Марукян.

Соавтор проекта, член правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян возразил, что то, что предлагается этим изменением, содержится в большом пакете. «То есть, здесь нет ничего нового, что не было направлено в Венецианскую комиссию. Здесь разница всего лишь состоит в том, что некоторые регулировки из того большого пакета предлагается принять раньше».

Рассмотрение законопроекта во втором чтении начнется через 3-6 часов.