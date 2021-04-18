Президент не подпишет закон о внесении изменений в Избирательный кодекс, но и не станет обращаться в КС

В заявлении, в частности, говорится, что президент республики обсудил закон с лидерами ряда партий, политическими деятелями, представителем Центральной избирательной комиссии, выслушал их мнения и замечания и что исследования Управления аппарата президента республики по закону привели к выводу, что с конституционной точки зрения закон не является проблематичным.

«В то же время президент республики имеет следующие принципиальные замечания по закону.

Закон был принят в результате голосования только политического большинства в Национальном собрании.

Президент республики неоднократно заявлял, что организации внеочередных выборов для преодоления кризиса должны предшествовать всеобъемлющие изменения в Конституции, а также в Избирательном кодексе, что требует разумных сроков и, согласно демократическим принципам, это должно быть реализовано посредством широкой публичной, общественной и политической дискуссии.

Положения, касающиеся избирательной системы, должны быть направлены на формирование Национального собрания с логикой наилучшего представления интересов избирателей.

Согласно оценке Венецианской комиссии, изменения в избирательном законодательстве должны быть произведены как минимум за год до выборов. Венецианская комиссия также представила свою позицию, согласно которой стабильность избирательной системы является одним из наиболее важных принципов, важно также предусмотреть достаточно времени для проведения углубленных публичных обсуждений поправок к Избирательному кодексу с участием всех заинтересованных сторон.

По предложенному Закону, пропорциональная избирательная система одного типа заменяется пропорциональной системой другого типа. В частности, исключается действующая структура участия в выборах по территориальным избирательным спискам.

Пропорциональная избирательная система без региональной структуры списков может быть эффективной в государствах с состоявшейся парламентской политической культурой, где партии имеют четкую повестку, а у общественности есть достаточно времени для ознакомления с программами, и где выборы основаны на представленных программах. Между тем такое изменение в нынешней ситуации в Республике Армения может привести к конкуренции не между партиями и их программами, а между лидерами тех или иных партий.

Принимая во внимание вышесказанное, президент республики не подпишет закон об изменениях в ИК, но и не станет обращаться в Конституционный суд для определения его соответствия Основному закону», - отмечается в заявлении.