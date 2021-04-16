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Армения

Оник Гаспарян предлагает создать комиссию по вопросу изучения войны

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян (архив)

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Оник Гаспарян, согласно Armlur.am, обратился в Национальное собрание по вопросу создания следственной комиссии по изучению 44-дневной войны.

Предложение он сделал спикеру НС, руководителям правящей и оппозиционных фракций парламента, председателю комиссии НС по вопросам обороны и безопасности.

Гаспарян считает, что это нужно сделать немедленно, чтобы разрядить накаленную общественную атмосферу. Со своей стороны от выразил готовность содействовать работе комиссии.

Председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян
Председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян

Председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сказал, что заявление Гаспаряна они не обсуждали, но он лично считает, что подходящий момент для создания комиссии - после выборов. «Следственную комиссию стоит создать как минимум после досрочных выборов, до выборов это станет предметом политических спекуляций, что нежелательно», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, не думает ли он, что отказ от создания комиссии дает больше поводов для спекуляций, чем ее создание, он сказал: «Создание необходимо, момент создания должен быть выбран правильно, чтобы четкая политическая повестка дня соответствовала этому требованию. Какова она? Внеочередные выборы ожидаются 20 июня. Если мы сейчас создадим комиссию, во-первых, комиссия не успеет ничего сделать, остается два месяца, вы представляете какой это объем работы? Мы за год все еще не можем с уверенностью сказать, что смогли охватить весь объем по Апрельской войне. Но 44-дневная война вызывает в 10 раз больше вопросов, и ответы на вопросы мы должны найти», - сказал Кочарян.

Повестка дня, обсуждения и материалы заседания Совбеза являются конфиденциальными - вице-премьер Григорян

Вице-премьер Мгер Григорян
Вице-премьер Мгер Григорян

В своем сегодняшнем заявлении Оник Гаспарян также обратился к рассекреченному вчера Советом безопасности документу, опубликованному в качестве доказательства заявления Пашиняна о том, что Гаспарян на заседании Совбеза 30 сентября не заявлял о необходимости прекращения войны. Оник Гаспарян посчитал это «проявлением дешевого поведения нынешней власти Армении». Он заявил, что отрывки его выступления были опубликованы выборочно и полностью не отражают содержание докладов, намеренно искажая действительность.

В заседании Совбеза 30 сентября прошлого года принимал участие также вице-премьер Мгер Григорян. «Да, я участвовал в том заседании и считаю, что в связи с заседанием была опубликована часть, которой достаточно, чтобы дать ответы на все вопросы», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, почему когда примерно четыре месяца назад Оник Гаспарян сделал свое известное заявление, он, к примеру, не заявил, что Гаспарян говорит неправду, Мгер Григорян ответил: «Я вновь повторяю: повестка дня, обсуждения, материалы заседания Совета безопасности являются конфиденциальными, они могут быть опубликованы настолько, насколько это допустимо в процедурном смысле на данный момент. Я и сейчас не могу сказать, потому что не могу выходить за рамки той информации, которая опубликована. И поэтому, естественно, я не стал бы комментировать ни тогда, ни сейчас. Я считаю, что настольно, насколько этот вопрос интересует общественность, в той части информация была опубликована».

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