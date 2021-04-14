Ключевым элементом обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союз - Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня с трибуны Национального собрания опроверг заявление бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна о том, что в первые дни войны, на заседании Совета безопасности 30 сентября, последний сказал, что необходимо принять меры для прекращения войны в течение 2-3 дней.

Более того, Пашинян утверждает, что Гаспарян сделал противоположное заявление. В частности, по словам Пашиняна, на заседании начальник Генштаба ВС сказал, что противник не продвигается вперед, армия выполняет свою задачу и выполнит ее до конца. «Начальник Генштаба подобного не говорил. Это зафиксировано официально, в том числе на аудиозаписи», - сказал премьер.

Пашинян процитировал более раннее заявление Гаспаряна, сделанное на заседании Совета безопасности в августе прошлого года. «21 августа 2020 года он заверил, что в направлении Арцаха мы можем имеющимися силами и средствами по принципу «ни шага назад» дать отпор, отбить атаку противника и сокрушить его группировки», - сказал он.

Позже Гаспарян в беседе с Armlur.am сказал, что подтверждает свое заявление, а Пашиняна обвинил в искажении действительности и введении общественности в заблуждение с использованием рычагов власти.

«Протоколы заседаний Совета безопасности могут быть сфальсифицированы и представлены в выгодном им свете», - сказал Гаспарян.

Большую часть своего отчета о деятельности правительства в 2020 году Пашинян посвятил бывшим президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, ответил на используемые ими в его адрес эпитеты «капитулянт» и «предатель».

«Пара Кочарян-Саргсян, в 1998 году использовав карабахский вопрос для прихода к власти, за 20 лет проиграла переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха, одержанную в Первой Арцахской войне победу. Все лишения армянского народа они свели на нет в Баден-Бадене, строя особняки на греческих островах, строя и покупая гостиницы и особняки в Париже и Риме», - заявил премьер-министр.

В заключительной части своего выступления Пашинян придал важность тому, чтобы вопрос деоккупации территории Нагорно-Карабахской Автономной Области стал предметом переговоров. В этом контексте Пашинян отметил, что ключевым элементом обеспечения внешней безопасности Республики Армения является армяно-российский военный союз. Он также говорил о российской военной базе в Сюнике. «Нападение на Армению означает нападение на Россию», - заявил он.

Среди 28 депутатов, записавшихся, чтобы задать премьер-министру вопросы, не было ни одного члена оппозиционной фракции «Процветающая Армения». Несколько депутатов, вышедших из оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» и из правящей фракции «Мой шаг», прежде чем задать вопросы, подчеркнули, что Пашинян говорит об ошибках всех, в первую очередь бывших властей, однако не говорит о своей роли в поражении и о планах на будущее.

Покинувшая фракцию «Мой шаг» Тагуи Товмасян поинтересовалась, правдиво ли заявление о том, что Пашинян во время войны приказал прекратить мобилизацию. Пашинян назвал это заявление абсурдным.

Об этом после войны на своей первой большой пресс-конференции заявил генерал-полковник Мовсес Акопян. Опровергнув последнего, Пашинян обвинил его также в попытке сдать северный - 7-й оборонительный район Карабаха. «Я принял решение, в результате которого 7-й оборонительный район по-прежнему находится под контролем армянских вооруженных сил. При этом, в ходе войны это было единственное близкое к военному решение, которое я принял. И тот человек, который в полуистерическом состоянии постоянно, через день дает интервью и с погонами генерал-полковника считает своим главным оппонентом женщину, вы знаете чью жену, у этого человека вообще, думаю, есть много проблем и комплексов. И ему еще предстоит ответить на множество вопросов. Этого человека, кстати, стоит назвать «орлом 7-го оборонительного района», как он хотел убежать оттуда со скоростью под 1000 километров в час и заставить бежать всех остальных», - сказал Пашинян.

Мовсес Акопян в беседе с журналистами уже опроверг заявление Пашиняна, назвав его ложью.