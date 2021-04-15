Поведение руководства Азербайджана не дает оснований ожидать конструктивности – МИД Армении

Отвечая на замечание информагентства «Арменпресс» о том, что президент Азербайджана в своем выступлении на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ. Развитие и сотрудничество в постконфликтный период» заявил, что Армении предлагалось подписать мирный договор, но ответа с армянской стороны пока не последовало, и вопрос, ожидаются ли в этом контексте в ближайшее время встречи с азербайджанской стороной, Нагдалян заявила: «Такая встреча не планируется. Более того, антиармянская позиция и поведение руководства Азербайджана, мягко говоря, не дают оснований ожидать конструктивности со стороны властей Азербайджана в поисках выхода из ситуации, сложившейся в результате развязанной против Арцаха агрессии. Ярким доказательством сказанного мною являются заявления президента Азербайджана на открытии в Баку 12 апреля «парка», организация выставки со сценами, содержащими элементы оскорбления памяти погибших армянских воинов».

«Все это, а также манипулирование Азербайджаном проблемой военнопленных, доказывает, насколько далеко руководство Азербайджана от своих декларативных заявлений о послевоенной ситуации, региональном мире и примирении.

Президент Азербайджана продолжает делать противоречивые заявления. С одной стороны, он перед собственной аудиторией представляют тезис, что конфликт разрешен, с другой стороны, на мероприятии, организованном для международной аудитории, говорит о подписании мирного соглашения и нерешенных проблемах Нагорно-Карабахской Республики», - согласно пресс-службе МИД Армении, сказала Анна Нагдалян, добавив, что «для подписания мирного договора, прежде всего, необходим мирный процесс, который был остановлен после применения Азербайджаном силы».

На той же конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезур является исторической землей Азербайджана, и выразил свои притязания к Еревану и Севану. В этой связи пресс-секретарь МИД Армении подчеркнула: «Смешно, когда лидер страны, имя которой на территории Южного Кавказе имеет всего лишь вековую историю, как политически, так и географически, предъявляет территориальные претензии армянскому народу, живущему в Армении. Мы понимаем, что последние сто лет в Азербайджане идет процесс формирования собственной идентичности, но считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что история не является сильной стороной Азербайджана».

По словам Нагдалян, подобные провокационные заявления подрывают усилия по установлению стабильности в регионе, что представляет угрозу для всех государств региона.