Алиев не исключил заключения мирного соглашения с Арменией

«Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией», - сказал Алиев.



По его словам, он неоднократно говорил о возможности заключения мирного соглашения, однако с армянской стороны нет никаких подобных сигналов. «Мы сделаем все, если будут позитивные сигналы из Армении», - заявил Алиев.

Как передает ТАСС, президент Азербайджана отметил, что ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

«Ситуация после войны по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», - заявил Алиев.

По его словам, Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе.

«Я думаю, есть области, в которых они [Минская группа ОБСЕ – ред.] могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, - конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков - в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. Я надеюсь, они [сопредседатели Минской группы ОБСЕ – ред.] вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения», - сказал азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев вновь заявил, что Сюник и Ереван являются «историческими азербайджанскими землями», при этом заверив, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении. «Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению», - сказал Алиев.

Он также пообещал, что азербайджанцы вернутся в Ереван. «Я не говорил, что вернемся туда на танках. Сказал, что вернемся. Это означает — почему бы и нет. Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван?» - сказал Алиев.

Он также заявил, что Азербайджан обеспокоен в связи с тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации собственных вооруженных сил.

«Мы очень обеспокоены тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации своей армии. И о своем беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение», - сказал президент Азербайджана.