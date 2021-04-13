Открытый в Баку «парк» - это «пощечина общечеловеческим ценностям»

Открытый в Баку «парк», посвященный войне в Нагорном Карабахе, является доказательством проводимой Азербайджаном армяноненавистнической и геноцидальной политики, заявляет омбудсмен Армении Арман Татоян.

«В «парке», открытом вчера президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, наряду с подбитой в ходе войны и перешедшей к Азербайджану армянской военной техникой, выставлены личные вещи и каски убитых армянских воинов, а также манекены военнослужащих армянских вооруженных сил, которые представлены в унижающем достоинство виде.

Азербайджанские власти также демонстрируют различные сценки с армянскими пленными. Этот шаг особенно предосудителен на фоне того, что пленные военнослужащие и гражданские лица продолжают незаконно содержаться в Азербайджане, что является грубым нарушением международных требований в области прав человека, считает омбудсмен Армении.

Сегодня в начале очередного заседания парламента Армении депутаты также затронули эту тему. «Это пощечина не только человечеству, но и общечеловеческим ценностям, потому что тот высокий уровень армяноненавистничества, который является неоспоримой, неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана, был продемонстрирован всему миру», - сказала Назели Багдасарян из правящей фракции «Мой шаг».

«Мы имеем дело с государством, которое нельзя назвать государством, мы имеем дело с террористическим государством, которое не уважает память», - отметил другой депутат правящей фракции, Владимир Варданян.

«Вы думаете, что если вы здесь остро критикуете Алиева по-армянски, это как-то влияет на мир? Мир сидит и следит за заседанием нашего парламента и просит синхронно переводить наши выступления? А где международная дипломатическая работа? Нужно проводить работу, нужно, чтобы весь мир увидел, с каким уродливым руководством имеет дело регион Южного Кавказа, какой катастрофой является турецко-азербайджанский тандем», - заявил руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

С заявлением в связи с открытием «парка» в Баку сегодня выступил МИД Армении, заявив: «В условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия развязанной Азербайджаном войны против Карабаха и многочисленные армянские военнопленные удерживаются в Азербайджане, организация подобной «экспозиции» с элементами мародерства окончательно закрепляет за Азербайджаном место всемирного центра нетерпимости и ксенофобии».

Международное сообщество должно дать надлежащую оценку совершенным Азербайджаном преступлениям и привлечь Баку к ответственности за преступления против человечности, совершенные во время 44-дневной войны, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

«На глазах у всего мира Ильхам Алиев с фашистским цинизмом публично оскорбляет, унижает достоинство целой нации, сознательно причиняет страдания родственникам погибших солдат, пропавших без вести лиц и военнопленных», - заявил Степанян.