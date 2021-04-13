Открытый в Баку «парк» является доказательством армяноненавистнической и геноцидальной политики Азербайджана - омбудсмен Армении

Открытый в Баку «парк», посвященный войне в Нагорном Карабахе, является доказательством проводимой Азербайджаном армяноненавистнической и геноцидальной политики, заявляет защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян.

Вчера в Баку был открыт так называемый «парк-выставка», посвященный войне в сентябре-ноябре 2020 года, отметил Татоян.

«В «парке», наряду с армянской военной техникой, выставлены манекены военнослужащих Вооруженных сил Армении, которые представлены в унижающем достоинство виде. Это делается ради обеспечения максимально широкой огласки. Из видео- и фотоматериалов «парка» очевидно, что он создан с целью разжигания ненависти и вражды к армянам Армении и Арцаха, к гражданам Армении. Образцы сделаны с цинизмом, чтобы публично унизить память жертв войны, пропавших без вести и пленников, нарушить права и достоинство их семей. С таким же цинизмом выставлены личные вещи воинов Армении и Арцаха, демонстрируются каски убитых воинов, с сознанием того, что это нанесет дополнительные страдания их семьям, армянскому и арцахском обществу и породит новую волну ненависти в азербайджанском обществе», - написал Арман Татоян.

Омбудсмен отметил, что власти Азербайджана в «парке» демонстрируют различные сценки с армянскими пленниками. По его словам, этот шаг особенно предосудителен на фоне того, что заключенные, военнослужащие и гражданские лица продолжают незаконно содержаться в Азербайджане, что является грубым нарушением международных требований в области прав человека.

«Для властей Азербайджана, очевидно, что этот деликатный вопрос может причинить душевную боль и страдания семьям пропавших без вести и пленных, и всему армянскому обществу. В адрес защитника прав человека РА поступили многочисленные жалобы и тревоги с таким содержанием, а также были зарегистрированы тревожные публикации в социальных сетях. Мониторинг офиса омбудсмена выявил публикации в социальных сетях Азербайджана о выставке (это мы опубликуем отдельно), которые лишь приветствовали и поощряли инициативу президента Азербайджана, а комментарии свидетельствовали об очевидной ненависти и враждебности по отношению к армянам. Открытие такого «парка» наглядно подтверждает факт наличия институциональной государственной политики пропаганды вражды в Азербайджане. Эта политика последовательно реализуется уже в течение многих лет, что подтверждается конкретными доказательствами. Последствиями этой политики являются зверства, пытки и убийства, совершенные военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана в отношении военных и мирных жителей армянской стороны в сентябре-ноябре 2020 года, во время апрельских боевых действий 2016 года, или при других вооруженных нападениях Азербайджана», - написал омбудсмен.

По словам Армана Татояна, именно политика враждебности, проводимая государством, была причиной того, что азербайджанские военные жестоко пытали и убивали армянских военнослужащих и мирных жителей, действуя с открытыми лицами, с исключительным цинизмом, даже не думая об ответственности, будучи уверенными, что их за это будут поощрять.

«Таким образом, демонстрации в парке, посвященном войне сентября-ноября 2020 года, однозначно подтверждают политику геноцида Азербайджана в отношении всего населения Армении и Арцаха. Это абсолютно порочное явление еще раз свидетельствует о том, что мы не должны позволять, чтобы нас обманывали ложным азербайджанским миролюбием. Это всего лишь завеса, предназначенная для международного сообщества», - отметил омбудсмен, подчеркнув, что это заявление будет направлено в международные структуры с особым акцентом на том, что именно эти шаги азербайджанских властей приводят к пыткам, к жестокости, и полностью нарушают мир и солидарность в регионе.



