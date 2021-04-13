МИД Армении: За Азербайджаном окончательно закрепляется место всемирного центра нетерпимости и ксенофобии

Церемония открытия в Баку «парка», посвященного войне в Нагорном Карабахе, и выступление на ней президента Азербайджана показывают, что вышеуказанная акция направлена на публичное унижение памяти погибших в войне, пропавших без вести и пленных, попрание прав и достоинства их семей, заявляет МИД Армении, отмечая, что в «парке» наряду с армянской военной техникой выставлены манекены служащих армянских вооруженных сил, личные вещи солдат Армении и Карабаха и шлемы погибших армянских военнослужащих.

Согласно внешнеполитическому ведомству Армении, в условиях, когда все еще не полностью преодолены последствия развязанной Азербайджаном войны против Карабаха и многочисленные армянские военнопленные удерживаются в Азербайджане, организация подобной «экспозиции» с элементами мародерства окончательно закрепляет за Азербайджаном место всемирного центра нетерпимости и ксенофобии.

«Подобное человеконенавистническое поведение высшего руководства Азербайджане красноречивее любого заявления или PR-кампании о мире, толерантности и мультикультурализме», - говорится в заявлении.

«С одной стороны руководство Азербайджана выступает с заявлениями относительно возможного реваншизма со стороны Армении, а с другой - с помощью данной «выставки» предпринимает попытку монументализации реваншизма, человеконенавистничества и межэтнической ненависти.

Подобные шаги свидетельствуют о том, насколько далеко руководство Азербайджана находится от собственных декларативных заявлений о постконфликтной ситуации, региональном мире и примирении», - заявляет МИД Армении.