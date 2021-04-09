Дороги Ширакской области заблокированы. Родственники взятых в плен в Хцаберде резервистов требуют встречи с премьер-министром

Родственники пленных военнослужащих вчера вечером находились в аэропорту «Эребуни», ожидая, что их дети будут возвращены из Баку, однако этого так и не произошло. Никто до сих пор не дал четкого ответа родственникам пленных, почему запланированное возвращение не состоялось.

«В аэропорту никто даже не удосужился сказать нам, что в самолете нет пленных, вообще ничего не ответили, более 2000 человек проигнорировали. Вот поэтому мы идем на этот шаг. Въезд и выезд в область закрыт. Мы ждем главу государства, нашего главнокомандующего, посмотрим, когда он захочет с нами встретиться. Мы не поедем в Ереван. Каждый день - в Ереван, каждую неделю - в Ереван, мы ждем встречи с ним», - сказал один из собравшихся.

Из аэропорта в полночь родственники направились к зданию правительства за ответом, но, по их словам, ответа не получили. «Мы ждали у дверей здания правительства, но ответа не было, не было и все», - сказали они.

Вчера вечером в правительстве СМИ подтвердили, что при посредничестве российской стороны ожидалось возвращение группы армянских пленных из Азербайджана. После этой новости родственники пленных собрались у входа в аэропорт «Эребуни», однако спустя несколько часов появилась информация о том, что самолет вернулся пустым.

Офис вице-премьера Тиграна Авиняна распространил заявление о том, что возвращение пленных снова откладывается. «Переговоры при посредничестве российской стороны продолжаются. И мы надеемся, что азербайджанская сторона в конечном итоге будет уважать подписанное заявление и выполнит гуманитарную договоренность», - это пока единственное официальное объяснение провала возвращения пленных.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана заявил, что в Азербайджане нет пленных, взятые в плен в Хцаберде являются диверсантами и вопрос пленных закрыт.

После подписания трехстороннего заявления 64 резервиста были взяты в плен возле сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Нагорного Карабаха, 8 из которых за прошедшие месяцы были возвращены на родину. 62 из них - из Ширакской области. Родственники пленных на протяжении нескольких месяцев проводят акции протеста с требованием их возвращения.