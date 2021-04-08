«Тема Арцаха была одним из важнейших пунктов наших обсуждений с президентом России» - Пашинян Арутюняну

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра РА, Пашинян, в частности, отметил: «Это хорошая возможность поделиться с Вами результатами и впечатлениями от поездки в Москву. Естественно, тема Арцаха и ситуации вокруг Арцаха была одним из важнейших пунктов наших обсуждений с президентом России, и я считаю очень важным поделиться с Вами содержанием обсуждений».

Карабахский лидер в свою очередь подчеркнул важность дальнейших действий «в сфере безопасности и на политическом пространстве, особенно в связи со статусом Карабаха».

«В этой связи отмечу, что удовлетворен тем, что мы вместе обсуждали, что уже документируется и параллельно воплощается в жизнь. Хочу также подчеркнуть важность наших дальнейших действий в сфере безопасности и на политическом пространстве, особенно в связи со статусом Карабаха, где наши действия должны быть не только согласованы, но и должны идти одним руслом», - отметил Араик Арутюнян.

Он подчеркнул, что в Карабахе также придают важность визиту премьер-министра Армении в Москву, и «здесь роль Российской Федерации, особенно роль президента России, в плане заключения мира и поддержания мира в Карабахе в послевоенный период неоценима».

«Также важно констатировать, что российские миротворцы сегодня являются основными акторами в обеспечении безопасности и стабильности. В этом плане, конечно, нужно подчеркнуть, что деятельность миротворцев очень эффективна, и нужно выразить надежду и уверенность, что она будет продолжаться с такой же эффективностью», - добавил премьер-министр Армении.

На встрече Никол Пашинян также отметил: «После окончания 44-дневной войны мы практически в ежедневном режиме работаем над восстановлением нормальной жизни в Арцахе, и могу констатировать, что за это время мы вместе реализовали масштабные проекты. Мы уже реализовали совместные проекты на десятки миллиардов драмов, и очень важно также решение, которое мы приняли в связи с реализацией программы жилищного строительства и создания инфраструктур в Арцахе на 110 млрд драмов на средства Всеармянского фонда “Айастан”».

Премьер подчеркнул, что если программа будет реализована в течение трех лет, то окажется, что эта программа сравнима со всеми программами, реализованными в Карабахе до сих пор, а может даже и чуть больше.

Напомним, вчера в Москве состоялась встреча премьер-министра Армении и президента России. После переговоров с Владимиром Путиным на встрече с несколькими десятками членов Ассоциации армянских юристов в Москве Никол Пашинян заявил, что в целом очень доволен результатами встречи.