Пашинян назвал встречу с Путиным продуктивной

Согласно пресс-службе премьер-министра, глава армянского правительства приветствовал факт встречи и отметил: «Вы знаете, что мы переживаем очень сложный период, когда, понятно, есть большие тревоги, есть вопросы, и самый важный мой посыл на сегодняшней встрече заключается в том, что я считаю очень важным, чтобы у вас – я имею в виду армян Москвы, армян России и армян мира в целом – была возможность поднимать вопросы, глядя мне в глаза, а у меня была возможность ответить на эти вопросы».

Никол Пашинян сначала коснулся результатов переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил, что в течение трех с половиной часов были обсуждены практически все вопросы и нюансы повестки дня. «Могу сказать, что в целом я очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом РФ установлены очень открытые отношения, особенно в последние месяцы отношения приобрели непосредственный характер. Сегодня мы обсудили все вопросы нашей двусторонней повестки дня, затронули вопросы региональных и даже международных отношений.

Встреча была продуктивной, мы не подписали документов, но поговорили о ряде документов, в том числе в сфере безопасности, о дальнейшей реализации подписанных ранее документов. Хотя эти документы или соглашения реализуются и сегодня. Вы знаете, что у нас есть соглашение о совместной армяно-российской военной группировке и соглашение об общей региональной системе ПВО, и эти соглашения действуют», - сказал премьер-министр, добавив, что с президентом РФ обсуждены конкретный план и механизмы реализации положений этих соглашений в новых реалиях.

«Вы знаете, что одним из важнейших вопросов нашей повестки дня после войны является реформа армии и Вооруженных сил, которую мы реализуем при поддержке наших российских партнеров. Это был один из ключевых вопросов нашего обсуждения.



Конечно, мы обсудили также ситуацию с возвращением пленных, повестку обсуждений вокруг региональных коммуникаций, имеющиеся на данный момент результаты, направления, в котором нам нужно двигаться, обсудили, в каких точках у нас полностью совпадают взгляды и в каких направлениях мы должны работать, чтобы гармонизировать позиции.

Так что считаю сегодняшнее обсуждение очень продуктивным. Повестка дня наших обсуждений настолько обширна, что я могу что-то упустить, но обязательно вернусь к ним в будущем. Ясно одно: армяно-российские отношения имеют стратегический характер, и этому стратегическому сотрудничеству нужно придать большую глубину с учетом текущих вызовов и реалий, которые у нас есть», - подчеркнул Никол Пашинян.

В ответ на вопрос о возвращении пленных, премьер-министр подчеркнул необходимость полного выполнения 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому «производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших». Глава правительства подчеркнул, что есть полное взаимопонимание с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу обеспечения возвращения пленных, и в этом отношении позиции относительно полноценного выполнения этой договоренности совпадают. По словам Никола Пашиняна, с президентом РФ достигнута договоренность о проведении еще более интенсивной работы по вопросу возвращения пленных.

Согласно сообщению пресс-службы премьер-министра, в ходе встречи премьер-министр ответил на ряд вопросов, интересующих участников встречи, которые касались войны, послевоенной ситуации, оказываемой правительством Армении пострадавшим вследствие войны армянам Нагорного Карабаха помощи, процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, региональной ситуации, внутриполитической ситуации в Армении, предстоящих парламентских выборов, возможностей для полной реализации потенциала диаспоры, институционализации этих возможностей и других тем.