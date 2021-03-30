Помимо забрасывания камнями армянских автомобилей зарегистрированы также инциденты на границе в Сюнике

Азербайджанцы забросали камнями автомобиль, перевозивший тела погибших военнослужащих из Степанакерта в морг Гориса, разбив стекла. В автомобиле «Форд Транзит» находились тела пятерых военнослужащих.

Водитель Арут Айрапетян рассказал, что был густой туман, многое заметить ему не удалось. «Была субботняя ночь, наверное, где-то между 1 и 2 часами ночи, примерно в двух километрах в сторону Гориса, я возвращался оттуда, был туман, ничего не было видно. Я не видел бросавшего, не видел и камень, когда бросили, тогда понял, что бросили», - сказал он.



Арут Айрапетян на протяжении всей войны перевозил и сейчас перевозит обнаруженные во время поисковых работ тела военнослужащих. Сегодня он поехал в Степанакерт уже в сопровождении полицейского. Процесс перевозки тел из Карабаха в Горис организует мэрия Гориса.

«Община вмешалась, чтобы было принято такое решение, потому что действительно водители возвращаются и рассказывают, что их пытаются запугать жестами, выражают негативное отношение, но на практике такого инцидента еще не было», - сказала заместитель мэра Гориса Ирина Йолян.

Она подчеркнула, что полицейский в машине не является решением проблемы. По дороге Горис-Степанакерт ежедневно ездят многие горожане. «Предположим, в этом случае сопровождает полицейский, а что будет в других случаях? Компетентные органы не должны молчать, а должны на практике работать, чтобы отныне исключить подобные случаи», - сказала она.

В последние дни еще один случай подобной азербайджанской агрессии произошел на дороге Кармир Шука (Красный Базар)-Шуши, азербайджанцы также забросали камнями армянский автомобиль, повредили лобовое стекло.

Министерство иностранных дел Карабаха выступило с заявлением по поводу этих нападений, в котором подчеркивается: «Эти инциденты также являются следствием незаконного присутствия на оккупированных территориях Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] азербайджанских вооруженных формирований и находящихся под протекцией Азербайджана и Турции международных террористических группировок».



МИД Карабаха также заявил: «Провокационные действия такого рода должны пресекаться самым решительным образом, а организаторы и участники понести соответствующее наказание. Безнаказанность и бездействие чреваты непредсказуемыми последствиями для мира и стабильности в регионе».

Инциденты были зарегистрированы также на границе в Сюнике. На днях 13 коров жителя села Шурнух Гавруша Акопяна безвозвратно ушли в Азербайджан. «Никто официально не сказал, где находится граница, мы не знаем, где проходит граница, и не знаем, откуда их забрали», - сказал Акопян.



Он рассказал, что его ферма находится за селом, на территории, оставленной армянам, но недалеко от нее находятся азербайджанцы. Объяснить это животным невозможно, и вот они заблудились и пропали. Сначала был начат трехсторонний поиск: российская сторона, от армян - начальник заставы, сын Гавруша Акопяна вместе с азербайджанцами по следам коров дошел до соседнего азербайджанского села Сейтаз. Глава села Шурнух рассказал, что когда стемнело, поиск был прерван. «Если бы они намеревались вернуть нам наш скот, то на следующий день показали бы, мы бы пошли, наш пограничник, сын Гавруша вместе с русским пошел бы и привел обратно, но они не пустили», - сказал он.

Хозяин фермы не сомневается, что его коров удерживают силой. Как опытный животновод он уверен, что если бы их не удерживали, то, даже находясь в десятках километров, они вернулись бы в коровник к своим телятами.

Сейчас житель Шурнуха считает переговоры о возвращении скота исчерпанными.

Кстати, в этот же день границу пересекли еще четыре коровы и одна свинья из Шурнуха, последняя опоросилась в Азербайджане. Все это было зафиксировано пограничными видеокамерами. Коровы и свинья с поросятами вернулись, а эти 13 коров оказались вне зоны наблюдения видеокамер. По словам главы села Шурнух, подобные случаи неизбежны в селе, отделенном от азербайджанцев одной дорогой, вот почему они просят создать зону безопасности. «А если не скот, а маленький ребенок перейдет улицу?» - отметил он.

По словам сельского старосты, вскоре они столкнутся с более сложной проблемой: «Когда станет теплее, мух станет больше, животные со скоростью ракеты прорвутся даже сквозь электрические заграждения и убегут в соседний лес, который теперь находится в Азербайджане, и что тогда мы будем делать, не знаем», - сказал глава Шурнуха.