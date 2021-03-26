На дороге Красный Базар-Шуши азербайджанцы забросали камнями автомобили армян

«Передо мной ехала «Нива», в «Ниву» бросили, не попали, затем за ней ехал я, в меня бросили, попали в лобовой стекло машины. В машинах через одну были солдаты в кузове «Камаз»-а», - рассказал Бабаян.

Инцидент произошел на дороге Сарушен-Кармир-Гюх. Азербайджанцы едут из Красного Базара в Шуши по этому участку в сопровождении российских миротворцев. Дорога находится под армянским контролем.

Хозяин поврежденной машины вместе с другим водителем преградил азербайджанцам путь, остановил колонну и потребовал объяснений. «Вышли российские миротворцы и их генерал, вышли, сфотографировали, затем уехали. Причина – лишь бы нанести вред», - сказал Бабаян.

По словам пресс-секретаря МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, российские сопровождающие принесли извинения, отметили, что ущерб будет возмещен и подобное больше не повторится.

«Фотографии автомобиля, а также объяснение в переводе на русский язык министр внутренних дел Карен Саргсян передал генералу Мурадову. Миротворческие силы уже занимаются этим вопросом. Проблема не только в возмещении ущерба, но и в том, чтобы отныне подобные случаи были исключены», - сказал Тадевосян.

После войны дорога Красный Базар-Шуши была в центре самых разных спекуляций и неподтвержденных слухов о том, что дорога будет передана Азербайджану. Сейчас Азербайджан параллельно начал строительство дороги в Шуши, однако дорога через Красный Базар удобнее для поддержания связи с Физули.

Сирануш Саакян, представляющая интересы армянских пленных в Страсбургском суде, отметила, что азербайджанская сторона выдвигает три предварительных условия для возвращения пленных: вывод армянских войск из Карабаха, передача Тигранашена (Кярки), а также отказ от дороги Красный Базар-Шуши.

Вице-премьер Тигран Авинян сказал, что вопрос пленных не может быть увязан с каким-либо другим вопросом․ «Нет, эта информация не соответствует действительности. Если честно, источники этой информации для меня тоже непонятны и не раскрыты», - сказал Авинян.

Тем не менее, в послевоенный период вопрос передачи села Красный Базар обсуждался, дорога проходит через это село. В начале этого месяца посетивший село президент Карабаха говорил об этом: «В течение долгого времени на переговорах они делали все, чтобы мы передали Красный Базар. Но мы сказали: забудьте о Красном Базаре, это исключено».

Глава села Красный Базар Нарек Атаян надеется, что все заверения в том, что перемещения азербайджанцев носят временный характер, останутся в силе. Тем более, что, по словам Атаяна, они плохо себя ведут и внутри села, делают оскорбительные жесты и фотографируются на телефон.

В селе Красный Базар сейчас проживают 235 семей. Глава села говорит, что во время войны село было разрушено, но около 80% жителей уже вернулись, школа функционирует, в селе есть планы по строительству жилья. Проблема заключается в движении азербайджанских колонн по главной улице села. Они проезжают со всех трех сторон села.