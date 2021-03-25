В Карабахе официальными языками будут армянский и русский

В Нагорном Карабахе официальными языками будут литературные армянский и русский языки. Сегодня Национальное собрание Карабаха 27 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и 2 воздержавшихся, приняло законопроект о внесении изменений в законы «О языке» и «О телевидении и радио».

Законопроект получит правовую силу после подписания президентом.

Проект внесли депутаты трех из пяти фракций Национального собрания Нагорного Карабаха - «Свободная родина», «Справедливость» и «Единая родина».

В обосновании они отметили: «Учитывая историческую память культурных, военных, экономических отношений между Арцахом [Нагорным Карабахом - ред.] и Россией и тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих арцахцев, считаем важными переоценку отношений нового качества и формирование новой повестки дня».

Некоторые специалисты в Карабахе сочли инициативу посягательством на армянский язык.