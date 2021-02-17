Русский может стать официальным языком в Карабахе

«Учитывая историческую память культурных, военных, экономических отношений между Арцахом [Нагорным Карабахом - ред.] и Россией и тот факт, что русский язык является вторым языком общения для многих арцахцев, считаем важными переоценку отношений нового качества и формирование новой повестки дня», - говорится в законопроекте.
«В этом контексте, по мнению авторов законопроекта, приоритетом является повышение статуса русского языка в Арцахе, это создаст необходимые условия для углубления сотрудничества между арцахской и российской сторонами во всех сферах, а в обозримом будущем будет способствовать развитию отношений в правовых рамках», - говорится в обосновании.
Один из авторов законопроекта, член фракции «Свободная родина» Арам Арутюнян пояснил, что этим изменением русскому языку не будет придан статус государственного. Он заявил, что в Карабахе такого намерения нет.
Депутат также убежден, что это изменение негативно не повлияет на тех жителей Карабаха, которые не владеют русским языком. «Мы просто даем возможность использовать русский язык в качестве официального в некоторых кругах. Мы не заменяем армянский на русский, мы оставляем армянский язык на прежнем месте», - пояснил он.
Член парламентской фракции партии «Справедливость», связанной с секретарем Совета безопасности Карабаха Виталием Баласаняном, Метаксе Акопян, также участвовавшая в разработке закона, заявила, что они выступят против его принятия, если предложенные ими изменения не будут внесены в закон. Они предлагают изменить формулировку «Официальные языки в Арцахе - армянский и русский» на «Официальный язык - армянский, может использоваться также русский».
По словам депутата, согласно проекту, армянский и русский уравниваются, кроме того, эта формулировка противоречит Конституции. «Написано одной строкой, что государственный язык Нагорно-Карабахской Республики - армянский. Из чего вытекает, что официальным языком также является армянский. Если здесь сразу, без каких-либо пояснений, говорится, что русский также является официальным языком, я вижу небольшое противоречие с Конституцией», - сказала она.
Депутат фракции «Свободная Родина» Арам Арутюнян не видит никаких противоречий, но говорит, что до принятия закона возможно внесение изменений на основании предложений.
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