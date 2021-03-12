Правительство Карабаха одобрило инициативу по приданию русскому языку официального статуса

Правительство Нагорного Карабаха одобрило инициативу по предоставлению русскому языку официального статуса. Эта законодательная инициатива будет внесена в повестку дня парламента, где после одобрения и подписания президентом Араиком Арутюняном получит юридическую силу.

Согласно проекту, официальными языками Нагорного Карабаха будут литературные армянский и русский языки.



Депутаты трех из пяти фракций Национального собрания Нагорного Карабаха - «Свободная родина», «Справедливость» и «Единая родина», ранее предложили внести изменения и дополнения в законы «О языке» и «О телевидении и радио».

Однако секретарь парламентской фракции партии «Справедливость» Метаксе Акопян имеет возражения и продолжает настаивать, что выступает против подобной формулировки, когда оба языка уравниваются. По ее словам, русскому языку нужно придать статус, однако в Карабахе официальным языком должен оставаться литературный армянский язык с поправкой, что «может использоваться также русский».

«Для меня это уравнивание двух языков, поэтому я предложила другую редакцию, где в законе остается нынешнее предложение, то есть официальным языком Нагорно-Карабахской Республики является литературный армянский язык, затем добавляется, что наряду с армянским может использоваться также русский язык. Таким образом, он получает скорее статус рабочего языка, чем официального, и нет уравнивания», - сказала Акопян.



Один из авторов законопроекта, депутат фракции «Свободная родина» Арам Арутюнян поясняет, что речь не идет об уравнивании языков, приоритетом будет армянский. По его словам, если будут предложения, они будут обсуждены, не исключено, что в проект будут внесены изменения.



«Мы не собираемся сразу переходить на русский язык, мы скорее будем решать технические вопросы. То есть, будем использовать его по мере необходимости, потому что в том же действующем законе есть еще одно изменение в статье, где предусмотрено именно это, что делопроизводство, например, будет осуществляться на армянском языке, а при необходимости – также на русском», - сказал Арутюнян.



Инициативу, направленную на придание русскому языку статуса официального в Карабахе, преподаватель международного права Арцахского государственного университета Яна Аванесян считает безосновательной. В беседе с Радио Азатутюн она сказала, что надеется, что в ходе предстоящего обсуждения в проект будут внесены некоторые изменения.

«Депутаты-авторы инициативы решили, что после получения позиции правительства они должны еще раз обсудить проект и понять, отражает ли проект в том виде, в котором он был одобрен, потребности и мысли нашего населения. Я надеюсь, что еще будут внесены некоторые изменения и русскому языку не будет придан такой высокий статус, что просто бессмысленно и связано с дополнительным документооборотом», - сказала Аванесян.

На прошлой неделе преподаватели и сотрудники кафедры армянского языка Арцахского государственного университета обратились с открытым письмом к депутатам Национального собрания Нагорного Карабаха, сочтя эту инициативу посягательством на армянский язык. «Приравнивать армянский язык к другому языку означает потерять национальную идентичность и государственность. Посягательство на язык - это нападение на нашу идентичность, угроза настоящему и будущему», - говорится в письме.



Авторы открытого письма потребовали «оставить статус официального языка в Арцахе только за государственным языком, то есть, армянским языком. Доминирование армянского языка - наш общий долг, краеугольный камень выживания армян Арцаха. Можно сформулировать, что русский язык на территории Республики Арцах является языком межнационального общения. Мы предлагаем признать русский язык в качестве рабочего языка, которым можно будет пользоваться в государственных и других учреждениях».