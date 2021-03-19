«Движение за спасение отечества» заявляет о продолжении акций протеста

«Движение за спасение отечества» продолжает акции протеста и гражданского неповиновения, сегодня на брифинге с журналистами заявил координатор движения Ишхан Сагателян, отметив, что у них есть все основания сомневаться в том, что 20 июня состоятся досрочные выборы.

«Возможны тактические изменения, но говорить в данный момент о выборах, чего, по сути, нет и есть только одно заявление, мы считаем бессмысленным, - сказал Сагателян, пояснив: - Во-первых, заявление о выборах - это результат действий движения, результат давления и работы, проделанной за этот период нашими соотечественниками. В этом смысле это достижение, потому что ни одна власть, если у нее все хорошо и она имеет легитимность, не пойдет на выборы, то есть, это достижение в этом смысле. Но это недостаточное условие для преодоления кризиса в стране. А почему мы заявляем, что существует опасность, что он этого не сделает? У нас есть такой опыт, у меня нет оснований верить какому-либо заявлению Никола Пашиняна».

Даже если выборы состоятся, по мнению Сагателяна, они могут стать не выходом из кризиса, а началом нового кризиса.

«Мы считаем, что досрочные парламентские выборы являются необходимым и важным условием для выхода из сложившейся ситуации. Но если Никол Пашинян будет временным исполняющим обязанности премьер-министра, существует большая опасность, что выборы не будут конкурентными и не пройдут на равных условиях, велика вероятность того, что эти выборы будут сфальсифицированы, и эти выборы могут стать не выходом из нынешнего кризиса, а началом нового кризиса», - сказал координатор движения.

Вчера после встречи с лидером оппозиционной парламентской партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что 20 июня в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы. Предложение провести выборы 20 июня поддерживает и другая оппозиционная парламентская партия - «Просвещенная Армения».

Для проведения внеочередных парламентских выборов, согласно Конституции, Национальное собрание должно быть распущено, если новый премьер-министр не будет избран два раза подряд через две недели после отставки премьер-министра, а затем не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней назначаются новые выборы.