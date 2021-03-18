Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня – премьер-министр

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с лидером оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

«На встрече мы зафиксировали, что наилучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации являются внеочередные парламентские выборы.

С учетом обсуждений с президентом Армении Арменом Саркисяном, фракцией «Мой шаг», руководителем фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, внеочередные выборы в стране пройдут 20 июня», - написал Пашинян.

Отметим, что Эдмон Марукян сообщил, что провел телефонный разговор с Пашиняном, отметив, что для его партии проведение выборов 20 июня приемлемо.