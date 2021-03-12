Пока неясно, состоится ли инициированная президентом встреча

Президент Армен Саркисян два дня назад заявил, что для поиска взаимоприемлемых решений по выходу из продолжающегося политического кризиса приглашает на встречу в президентской резиденции в субботу премьер-министра, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного «Движения за спасение отечества».

Оппозиционная парламентская фракция «Просвещенная Армения» и правящая фракция «Мой шаг» уже приняли приглашение, когда вчера вечером было опубликовано заявление «Движения за спасение отечества», требующего отставки премьер-министра Пашиняна, с предусловием, что они готовы принять участие во встрече, если в ее повестке будет вопрос отставки премьер-министра, формирования временного правительства и проведения внеочередных парламентских выборов, а встречи будут проходить в Национальном собрании и будут транслироваться в прямом эфире.

Заявление было распространено от имени совета «Движения за спасение родины», членом которого является также парламентская партия «Процветающая Армения». Но лично Гагик Царукян до сих пор не ответил на приглашение президента. Связаться с представителями возглавляемой им партии невозможно.

В СМИ появилась информация, что Царукян сегодня даст интервью нескольким СМИ.

Второй день не удается получить ответ и в аппарате премьер-министра.

На вопрос, приемлемо ли предварительное условие «Движения за спасение отечества» для правящей фракции «Мой шаг», глава фракции Лилит Макунц ответила: «Мы не видим необходимости отвечать на заявления отдельных партий, звучащие в контексте этого приглашения, потому что считаем, что ответ должен исходить из офиса президента».

На вопрос Радио Азатутюн, если президент примет это предусловие, пойдет ли фракция на встречу с этим предусловием, Макунц ответила: «Я бы не стала спешить с ответом в данный момент, потому что вновь повторяю, ответ в первую очередь должен прозвучать из офиса президента».

Только «Просвещенная Армения» в данный момент заявляет, что пойдет на встречу в любом формате. «В этом плане для нас ничего не изменилось. Встреча будет в парламенте, в прямом эфире - мы примем участие во встрече, встреча будет в резиденции президента, в закрытом формате - мы примем участие во встрече, встреча будет в правительстве - мы примем участие во встрече․․․ в воздухе, в воде или на суще - мы примем участие в этой встрече, чтобы выйти из этой ситуации. Мы не ставили никаких предусловий. А если встреча состоится, мы, конечно, скажем свое слово», - отметил глава фракции Эдмон Марукян.

Аппарат президента пока не уточняет, состоится встреча или нет. Там заявили, что получили ответ не от всех приглашенных, о формате встречи сообщат позже. До сих пор нового заявления не было.