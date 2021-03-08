«Захват здания – это 10-минутное дело, когда нужно будет, мы это сделаем, в данный момент мы идем другим путем» - Ишхан Сагателян

Координатор движения Ишхан Сагателян сказал, что ожидает, что перед завтрашним митингом президент Армен Саркисян объявит, будет ли он оспаривать предложение Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна в Конституционном суде или нет.

«Мы определим наши шаги, договоримся с народом и продолжим наши работы», - сказал Ишхан Сагателян.

Представитель АРФ «Дашнакцутюн» Сагателян сообщил, что вчера на встрече с одним из представителей движения, членом Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном, Саркисян пообещал объявить о своем решении завтра.

Армен Саркисян вернул указ Пашиняну, заключив, что он неконституционный, непонятно, почему он отказывается обжаловать его в Конституционном суде, недоумевает Сагателян.

«Ответы на все вопросы должен дать президент. Мы очень кратко озвучили наше требование. Будет оно удовлетворено - очень хорошо, не будет удовлетворено - это никак не может повлиять на ход нашего движения», - отметил координатор оппозиционного движения.

«Движение за спасение отечества» переместилось на проспект Баграмяна и начало круглосуточные акции протеста с 25 февраля, когда Генштаб потребовал отставки Никола Пашиняна. Они заявили, что не покинут проспект, пока Пашинян не уйдет в отставку. Вместо того, чтобы уйти в отставку, премьер вновь открыл закрытую страницу внеочередных выборов. Он снова инициировал встречи с парламентскими силами по вопросу проведения досрочных выборов.

Какие планы у протестующих на проспекте Баграмяна, как долго они там пробудут и каких изменений ожидают от повестки дня ежедневных митингов и шествий? На этот вопрос Сагателян ответил: «У нас есть ожидания, мы все еще надеемся. Эти требования полностью укладываются в рамки закона, и это их ответственность, а не наш каприз. Если требования не будут удовлетворены, в соответствии с этим мы внесем изменения в наши шаги и тактику и двинемся вперед».

Кандидат в премьер-министры от движения Вазген Манукян около недели назад заверял протестующих, что решающие дни впереди, призвав готовиться к решительным действиям. На вопрос, что означают эти решительные действия и почему они запаздывают с ними, Ишхан Сагателян ответил: «Что вы имеете в виду под словом «действие»? Захват здания – это 10-минутное дело, в тот день и час, когда это будет нужно, мы сделаем это и не только это. У действия должна быть цель, у него должен быть результат. Если мы поймем, что оно приведет к результату, к спасению нашей страны, освобождению от этих предателей, мы сделаем это. В данный момент мы идем по этому пути, потому что считаем его правильным».

Палатку для круглосуточной борьбы на проспекте Баграмяна установила также парламентская фракция «Процветающая Армения» (ППА). Обсудить повестку дня внеочередных выборов Пашинян пригласил также лидера ППА Гагика Царукяна. Пойдет Царукян на эту встречу или нет, во фракции пообещали сообщить после заседания совета.

На вопрос, выступают ли в рядах движения, требующего отставки премьер-министра, за то, чтобы Царукян встретился с Пашиняном, координатор движения Ишхан Сагателян ответил: «Во время предыдущей встречи наши партнеры проинформировали нас о встрече, о предложении этой встречи - тоже. Для нас важны результаты, будет результат, мы оценим ситуацию, сделаем выводы, дадим оценки».



Координатор движения утверждает, что повестки внеочередных выборов на проспекте Баграмяна нет. Главная повестка дня, вокруг которой они едины, это отстранение Пашиняна от должности премьер-министра.

По повестке дня досрочных выборов Пашинян уже встретился с лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. У «Просвещенной Армении» пока нет окончательного решения о том, подпишет она с Пашиняном меморандум о проведении выборов или нет.