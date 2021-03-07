Президент Армении встретился с представителем оппозиции

В сообщении отмечается, что встреча состоялась по приглашению президента Армении.

«Собеседники обменялись мнениями об урегулировании сложившейся ситуации, путях смягчения напряженности, обусловленной последними событиями», - говорится в сообщении.

Отметим, что оппозиция настаивает на том, чтобы президент в установленный законом срок отправил проект указа премьера об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна в Конституционный суд. Если президент не сделает этого до 9 марта, указ вступит в силу.

Отметим, что представители «Движения за спасение Отечества» считают проект указа неконституционным, утверждая, что даже если он вступит в силу, начальник Генштаба ВС не должен подчиняться ему.

Напомним, что внутриполитический кризис в Армении обострился после того, как 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство ведет государство к опасной черте. В ответ премьер заявил о попытке переворота и направил президенту проект указа об увольнении Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба ВС.

Между тем, требующая отставки премьера Пашиняна оппозиция выразила поддержку и солидарность Онику Гаспаряну и другим генералам и полковникам, подписавшим заявление.