На встрече Пашинян-Марукян договоренность по вопросу досрочных выборов не достигнута

Договорились вновь провести переговоры после того, как прояснится позиция другой оппозиционной фракции - «Процветающая Армения».
«Премьер не увязывает эти два вопроса [вопрос досрочных выборов и вопрос увольнения начальника Генштаба ВС – ред.] друг с другом. Мы увязали эти два вопроса. Я, например, не представляю решение вопроса внеочередных выборов без решения проблемы начальника Генштаба. Но я хочу, чтобы внеочередные выборы состоялись как можно скорее. Поэтому я предложил прийти к консенсусу, приостановить эту часть, оставить этот вопрос и решить его после выборов, двигаться вперед․․․ Премьер-министр говорит, что эти проблемы не нужно увязывать друг с другом», - сказал Марукян после встречи.
На вопрос Радио Азатутюн, готовы ли они отказаться во втором раунде переговоров от своего предусловия, Марукян ответил: «Я не знаю, что у нас будет во втором раунде переговоров. Я надеюсь, что у всех хватит мудрости - и во власти, и в вооруженных силах, и у людей на улице, у всех хватит мудрости, чтобы во втором раунде этих переговоров․․․ Я не хочу чтобы случилось что-то плохое, какая-то катастрофа, только после которой мы стали бы говорить об этом. Я надеюсь, что мы каким-то образом найдем путь. Как найдем этот путь, я пока не знаю. Но я готов найти этот путь, такая воля есть. Я надеюсь, что премьер-министр подумает о представленных мною вопросах до следующей встречи».
До сих пор неясно, будет ли Никол Пашинян вести переговоры также с лидером «Процветающей Армении» Гагиком Царукяном. Премьер-министр ранее сообщил, что направил приглашение лидерам парламентской оппозиции. Но во фракции «Процветающая Армения», состоящей из 24 депутатов, не отвечают, получили ли они приглашение и принял ли его Царукян. Депутат Микаэл Мелкумян сегодня сказал, что не знает об этом, они это не обсуждали, когда обсудят, тогда сообщат.
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