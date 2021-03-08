Распространяются ложные слухи о том, что проводятся замеры на границе в Тавуше - глава общины Азатамут

Русские и азербайджанцы не проводят замеры вдоль границы, скоплений тяжелой турецко-азербайджанской техники» на границе нет. Минобороны Армении вчера двумя разными сообщениями опровергло распространяемую информацию о том, что теперь Азербайджан претендует и на территории в Тавуше.

«Настоятельно рекомендуем воздерживаться от распространения очевидной дезинформации», - призвали в оборонном ведомстве.

«Распространяются ложные слухи о том, что проводятся измерения. Ничего подобного нет, община живет своей нормальной жизнью, люди занимаются своими повседневными делами», - сказал глава общины Азатамут Артур Бегинян.

Затем администрация Тавушской области распространила видео, на котором глава общины Азатамут также утверждает, что село живет своей обычной повседневной жизнью. Согласно распространяемым слухам, недалеко от Азатамута на территории ранее населенного азербайджанцами Бархударлу начались демаркационные работы.

«В селе гостей не было», - утверждают жители.

«Распространение ложной информации - преступление», - заявил губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

Он называет тех, кто спекулирует на теме безопасности границ, лживыми и аморальными людьми. «Будь то оппозиция, авантюристы, власть, азербайджанцы или турки, и сейчас, и всегда мы прибьем, но не позволим торговаться границами Тавуша», - сказал он.

Ведутся ли демаркационные работы на участке Тавуш-Казах армяно-азербайджанской государственной границы? Журналист, эксперт центра «Ани» Татул Акопян вчера обошел эти места и говорит, что ни русских, ни азербайджанцев на этих территориях видно не было. «В Бархударлу я видел то, что видел. Это, наверное, самая грязная свалка в Армении. Если люди не знают, я также хочу сказать и это. Там ничего не было, я встретил пастухов, которые рассказали, что никого не видели. Но это не означает, что это не может стать темой», - сказал Акопян.

Бархударлу, Софулу, Баганис-Айрум, Неркин и Верин Воскепар, Хейримли․ По словам Татула Акопяна, эти семь сел-анклавов Тавуша, которые ранее входили в состав Казахского района Азербайджана, перешли армянской стороне во время военных действий в 1990-е годы. Сейчас это безлюдные территории, находящиеся возле армянских сел Воскепар, Азатамут и Киранц. Еще раньше эти анклавы принадлежали Армении․

«В 1922-1936 годах, когда Советская Армения и Советский Азербайджан вместе с Советской Грузией образовывали единое целое – Закавказскую федерацией, произошли многочисленные территориальные обмены. Эти территории, которые впоследствии превратились в анклавы внутри Советской Армении, во времена Первой республики принадлежали Республике Армения», - сказал Акопян.

В окончательном тексте трехстороннего заявления об этих семи селах-анклавах нет ни слова, но, по словам Татула Акопяна, в первоначальной версии документа они упоминались.

Акопян ссылается на международное русскоязычное СМИ «Медуза»․ «Это был второй пункт, в котором говорилось, что территории Казахского района должны быть возвращены Азербайджану. Позже в тексте окончательного заявления эта часть была удалена, ее не было. По моим сведениям, Генштаб Армении очень серьезно боролся за то, чтобы хотя бы эти территории не были возвращены Азербайджану», - сказал он.

В трехстороннем заявлении нет темы Тавуша, и сегодня на территории этих сел ничего не происходит, то, что было распространено вчера, полностью является дезинформацией, подчеркивает Татул Акопян. В то же время, по его словам, не исключены неприятные сюрпризы, учитывая прецедент Сюника. «Я не знаю, прилагается ли к этому заявлению протокол или нет. Выяснилось, что в случае Сюника он был. Опровергалось, но выяснилось, что документ, состоящий из шести пунктов, существует», - сказал эксперт.

Губернатор Тавуша Айк Чобанян считает недопустимым любое обсуждение этих сел. «Это не означает, что мы сейчас должны обсуждать аппетиты Азербайджана. У Азербайджана есть аппетит и в отношении Еревана, но это не значит, что мы должны поднимать из-за этого шум. Мы должны дать ответ на это, а не делать это предметом обсуждения внутри нашей страны», - сказал Чобанян.

Эксперт Татул Акопян напоминает об Арцвашене, который в те же 90-е годы перешел под контроль Азербайджана, подчеркивая, что если будет обсуждаться вопрос этих нескольких сел, дорога из Иджевана в Ноемберян, связывающая Армению с Тбилиси и Россией, станет проблемной. «По этой дороге также проходит стратегически важная для нас вещь - газопровод. Выставлять эту территорию на торги, просто недопустимо», - сказал эксперт.

Тавушская область имеет самую протяженную границу с Азербайджаном - около 300 километров. На этой границе было спокойно в течение 44 дней войны в Карабахе. Многие официальные источники вчера и сегодня уверяют, что на границе спокойно и сейчас, никаких уточнений не проводится.