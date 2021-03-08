В Mинобороны Армении опровергают информацию о скоплении Азербайджаном тяжелой техники на северном участке границы

Ранее подобные сообщения появились в соцсетях и телеграм-каналах.

«В соцсетях и различных СМИ продолжаются дезинформации о напряженности на границах Армении выстрелах, большом скоплении ВС противника. В частности, распространяются сведения о том, что якобы «на участках фронта близ Иджевана и Шамшадина скопилась тяжелая турецко-азербайджанская техника, в третьем армейском корпусе Тавуша объявлена тревога». Подобная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Армении настоятельно рекомендуют воздерживаться от распространения очевидной дезинформации.