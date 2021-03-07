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Карабах

Минобороны Армении отрицает, что в селах Тавуша азербайджанцы проводят замеры вдоль границы

Здание Минобороны Армении в Ереване

Министерство обороны Армении опровергает информацию о том, что в селах Тавуша миротворцы и азербайджанцы проводят замеры вдоль границы.

«Распространенная в социальных сетях и различных СМИ информация о том, что на территории нескольких сел Тавушской области «уже два дня около 500 российских миротворцев иазербайджанцы проводят замеры вдоль границы», абсолютно вымышленная и не соответствует действительности. Еще раз призываем вас воздерживаться от распространения непроверенной, а тем более ложной информации», - говорится в заявлении Минобороны Армении.

Отметим, что бывший премьер-министр Армении Грант Багратян заявил, что «азербайджанские военные-«миротворцы» проводят замеры в общине Азатамут Тавушской области, недалеко от бывшего села Бархударлы».

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