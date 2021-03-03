ГШ ВС: Оник Гаспарян продолжает свою службу до истечения 8-дневного срока

После вчерашнего заявления президента Армении Армена Саркисяна о том, что он во второй раз решил не подписывать указ об освобождении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна от должности и обратился в Конституционный суд (КС) в связи с законом «О воинской службе и статусе военнослужащего», сегодня утром с заявлением выступил Генштаб ВС, заявив, что обращение президента в КС означает, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока продолжает свою службу.

В сегодняшнем заявлении Генштаба, в частности, говорится: «Полномочия Конституционного суда установлены статьей 168 Конституции, согласно которой первым пунктом является определение соответствия закона. Конституционный суд не имеет полномочий решать вопрос конституционности проекта указа президента по статье 168 Конституции или освобождения от должности начальника Генштаба ВС РА. То есть, президент может обратиться в Конституционный суд исключительно по части того, может ли быть конституционным закон «О военной службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 г. (отныне - Закон) в качестве основания для проекта решения, но не определения конкретно закона или его статьи. Срок обращения в Конституционный суд по второму предложению части 2 статьи 139 Конституции вообще не установлен. Сроки по касающейся части установлены частью 3 статьи 35.1 Закона - 8 дней после возвращения проекта указа. В заявлении президент действовал и заявил о намерении действовать исключительно в соответствии с Конституцией. Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд начинают действовать другие сроки) продолжает службу Родине и народу, является высшим военным командиром вооруженных сил».

Генштаб ссылается на ту формулировку пункта 1 статьи 35 закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», согласно которой, если премьер-министр в пятидневный срок не принимает возражения президента, президент республики по истечении пятидневного срока в трехдневный срок подписывает указ либо обращается в Конституционный суд.

Действительно ли в результате такого решения президента Оник Гаспарян освобожден от должности или он продолжит занимать этот пост? Ни в аппарате президента, ни в аппарате премьер-министра пока не представили никаких объяснений, хотя прошло уже 24 часа и политический кризис продолжается.

В конце рабочего дня в пресс-службе Конституционного суда Радио Азатутюн сообщили, что пока не получили заявление президента по поводу закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Хотя, по оценке некоторых юристов, Оник Гаспарян должен быть силой права освобожден от должности, поскольку президент обратился в Конституционный суд не по поводу предложения премьер-министра, а по поводу закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», тем не менее, по мнению юриста Ара Казаряна, процесс увольнения генерал-полковника Гаспаряна должен быть приостановлен до оглашения соответствующего решения Конституционного суда по заявлению президента.

«Вообще, когда обращаются в Конституционный суд в конкретной ситуации по любому делу, все процессы должны быть приостановлены, то есть, заморожены, потому что не следует продолжать процесс, если спор рассматривает Конституционный суд. До тех пор, пока заявление президента находится на рассмотрении Конституционного суда, ничего не должно меняться, то есть, процесс увольнения должен быть приостановлен до вынесения решения Конституционным судом, потому что Конституционный суд может решить, что в законе есть серьезный недостаток. Получается, что указ президента об увольнении был принят на основании неправомерного закона, получается, что указ был принят неправомерно, то есть, на основании неконституционного закона», - сказал он.