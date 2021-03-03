Начальник Генштаба ВС РА Оник Гаспарян продолжает службу – ГШ

В заявлении, озаглавленном как «Анализ заявления о решении президента республики по ходатайству об освобождении начальника Генштаба ВС РА от должности от 02․03․2021 г.», которое в Facebook опубликовал начальник отдела информации ГШ ВС Самвел Асатрян, говорится:

«Президент заявил о намерении выполнить второе из двух императивных требований, установленных 2-м предложением части 2 статьи 139 Конституции, обратиться в Конституционный суд с отдельным заявлением на основании пункта 4 части 1 статьи 169 Конституции.

Полномочия Конституционного суда установлены статьей 168 Конституции, согласно которой первым пунктом является определение соответствия закона. Конституционный суд не имеет полномочий решать вопрос конституционности проекта указа президента по статье 168 Конституции или освобождения от должности начальника Генштаба ВС РА. То есть, президент может обратиться в Конституционный суд исключительно по части того, может ли быть конституционным закон «О военной службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 г. (отныне - Закон) в качестве основания для проекта решения, но не определения конкретно закона или его статьи.

Срок обращения в Конституционный суд по второму предложению части 2 статьи 139 Конституции вообще не установлен. Сроки по касающейся части установлены частью 3 статьи 35.1 Закона - 8 дней после возвращения проекта указа (основание для освобождения часть 3 статьи 40 Закона ссылка на порядок назначения).

В заявлении президент действовал и заявил о намерении действовать исключительно в соответствии с Конституцией.

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Викторович Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд начинают действовать другие сроки) продолжает службу Родине и народу, является высшим военным командиром вооруженных сил».

Президент Армении Армен Саркисян вчера заявил, что решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и с отдельным заявлением обратится в Конституционный суд в просьбой определить вопрос конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года. По мнению специалистов, Оник Гаспарян силой права должен быть освобожден от должности.

Предложение об освобождении главы Генштаба ВС от должности премьер-министр Никол Пашинян представил президенту 25 февраля, после того как утром того же дня было опубликовано заявление от имени Генштаба ВС с требованием отставки премьер-министра и правительства. Это заявление премьер-министр квалифицировал как «попытку военного переворота». В тот же день на митинге на Площади Республики Пашинян призвал Гаспаряна подать в отставку.

27 февраля президент вернул проект указа в аппарат премьер-министра с возражениями, однако в тот же день премьер-министр вновь направил президенту свое ходатайство.