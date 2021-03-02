По мнению специалистов, Оник Гаспарян силой права будет освобожден от занимаемой должности

Президент Армен Саргсян решил не подписывать предложение премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба Вооруженных сил. Однако президент не направил акт в Конституционный суд, а обратился в Высокий суд по вопросу оспаривания конституционности закона «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Согласно Конституции, у президента был трехдневный срок на то, чтобы либо подписать указ об увольнении Гаспаряна, либо обратиться в Конституционный суд.

Юрист Ара Казарян подчеркивает, что здесь важно, что президент не оспаривает акт освобождения от должности в Конституционном суде.

«Основываясь на его предыдущих возражениях и предыдущих заявлениях его аппарата, президент, по всей вероятности, выдвинул следующий вопрос: не противоречит ли Конституции увольнение начальника Генштаба во время военного положения? Но сейчас это уже не так важно, потому что независимо от того, что решит Конституционный суд… ․․․ Обычно, когда перед Конституционным судом вопрос формулируется на основании пробела в законе, суд получает значительную свободу действий. По всей вероятности, Конституционный суд решит, что это само по себе не противоречит, но необходимо выработать механизмы принятия решений исходя из конкретной ситуации», - сказал Казарян.

А если Конституционный суд придет к заключению, что закон неконституционный, это может повлиять на процесс освобождения Оника Гаспаряна от должности, считает Ара Казарян. В этом случае специалист не исключает возможности восстановления Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба․

«Он будет освобожден от должности, но если позже [Конституционный суд] сочтет решение неконституционным, это может задним числом привести к его восстановлению в должности», - сказал Казарян.

Юрист Норайр Норикян уверен, что Оник Гаспарян фактически освобождается от должности начальника Генштаба, но специалист затруднился точно сказать, с какого именно момента.

«Президент не подписал второе ходатайство премьер-министра Пашиняна и по этому ходатайству не обратился в Конституционный суд, следовательно, силой права начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковник Оник Гаспарян считается освобожденным от должности и больше не может выполнять обязанности начальника Генштаба ВС», - сказал юрист.

Норикян не исключил, что Оник Гаспарян освобожден от должности уже с сегодняшнего дня.

Решение президента вызвало недовольство среди оппозиционного «Движения за спасение отечества». Оппозиция потребовала встречи с президентом.