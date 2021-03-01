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Политика

«Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы» - Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян

«Президент республики не черный и не белый», - заявляет президент Армении Армен Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян распространил сегодня заявление относительно повторной отправки на его подписание проекта указа об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА Оника Гаспаряна.

В заявлении он назвал реакцию на возвращение им представленного премьер-министром проекта указа с возражениями недопустимыми спекуляциями.

«Президент республики осуществляет свои функции только посредством полномочий, установленных Конституцией, беспристрастно и принимает решения, руководствуясь исключительно общенациональными и общегосударственными интересами. Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы, он не черный и не белый, и в этом плане недопустима и неприемлема любая спекуляция», - говорится в заявлении президента.

Саркисян также вновь подтвердил, что готов объединить все политические силы страны за столом переговоров для преодоления разногласий и нахождения взаимоприемлемых решений.

«Важнейшая миссия главы государства - президента республики – следить за соблюдением Конституции и использовать институт президента как площадку для ведения переговоров и нахождения путей разрешения сложившейся в стране ситуации», - отмечается в заявлении.

В минувшую субботу, 27 февраля, президент республики ​вернул проект указа об освобождении от должности начальника Генштаба ВС РА генерал-полковника Оника Гаспаряна со своими возражениями, обосновав, что предложение явно противоречит Конституции. Президент сослался на закон «Об обороне», согласно которому начальник Генштаба назначается сроком на пять лет, и порядок досрочного освобождения от должности не установлен. Президент также подчеркнул, что к заявлению начальника Генштаба с требованием отставки премьер-министра и правительства присоединились более 40 высокопоставленных военных, и освобождение Оника Гаспаряна от должности может привести к нарушению нормальной деятельности этой структуры с вытекающими из этого конституционными угрозами.

Премьер-министр ответил на это возражение президента кратко: просто вновь направил свое предложение об освобождении Оника Гаспаряна от должности, ожидая, что на этот раз оно будет подписано.

Согласно Конституции, президент, начиная с сегодняшнего дня, в трехдневный срок либо должен подписать указ об освобождении Гаспаряна от должности, либо должен обратиться в Конституционный суд.

Министр юстиции Рустам Бадасян не считает возражения президента обоснованными. «Грубо нарушена 14-я статья Конституции, которая фиксирует принцип аполитичности Вооруженных сил и фиксирует гораздо более важный принцип, согласно которому Вооруженные силы находятся под гражданским контролем», - отметил министр.

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