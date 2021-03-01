«Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы» - Армен Саркисян

Президент Армении Армен Саркисян распространил сегодня заявление относительно повторной отправки на его подписание проекта указа об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА Оника Гаспаряна.

В заявлении он назвал реакцию на возвращение им представленного премьер-министром проекта указа с возражениями недопустимыми спекуляциями.

«Президент республики осуществляет свои функции только посредством полномочий, установленных Конституцией, беспристрастно и принимает решения, руководствуясь исключительно общенациональными и общегосударственными интересами. Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы, он не черный и не белый, и в этом плане недопустима и неприемлема любая спекуляция», - говорится в заявлении президента.

Саркисян также вновь подтвердил, что готов объединить все политические силы страны за столом переговоров для преодоления разногласий и нахождения взаимоприемлемых решений.

«Важнейшая миссия главы государства - президента республики – следить за соблюдением Конституции и использовать институт президента как площадку для ведения переговоров и нахождения путей разрешения сложившейся в стране ситуации», - отмечается в заявлении.

В минувшую субботу, 27 февраля, президент республики ​вернул проект указа об освобождении от должности начальника Генштаба ВС РА генерал-полковника Оника Гаспаряна со своими возражениями, обосновав, что предложение явно противоречит Конституции. Президент сослался на закон «Об обороне», согласно которому начальник Генштаба назначается сроком на пять лет, и порядок досрочного освобождения от должности не установлен. Президент также подчеркнул, что к заявлению начальника Генштаба с требованием отставки премьер-министра и правительства присоединились более 40 высокопоставленных военных, и освобождение Оника Гаспаряна от должности может привести к нарушению нормальной деятельности этой структуры с вытекающими из этого конституционными угрозами.

Премьер-министр ответил на это возражение президента кратко: просто вновь направил свое предложение об освобождении Оника Гаспаряна от должности, ожидая, что на этот раз оно будет подписано.

Согласно Конституции, президент, начиная с сегодняшнего дня, в трехдневный срок либо должен подписать указ об освобождении Гаспаряна от должности, либо должен обратиться в Конституционный суд.

Министр юстиции Рустам Бадасян не считает возражения президента обоснованными. «Грубо нарушена 14-я статья Конституции, которая фиксирует принцип аполитичности Вооруженных сил и фиксирует гораздо более важный принцип, согласно которому Вооруженные силы находятся под гражданским контролем», - отметил министр.