Президент вернул проект указа об увольнении начальника Генштаба премьеру с возражениями

В связи с этим Армен Саркисян выступил с заявлением, в котором отметил, что проект указа был изучен в администрации президента с участием ведущих юристов и независимых экспертов, в результате чего «можно прийти к выводу, что он очевидным образом противоречит Конституции».

«В очередной раз подтверждаем, что президент не встает на сторону какой-либо политической силы. Решение он принял, руководствуясь исключительно государственными и общенациональными интересами. Бесспорно, Вооруженные силы должны сохранять нейтралитет по политическим вопросам», - говорится в заявлении.

Как отметил президент, очевидно также, что в связи с войной вооруженные силы сегодня, как никогда, нуждаются в содействии и внимании.

«Создавшаяся ситуация беспрецедентна и требует системных и всеобъемлющих решений, она не может решаться посредством частых кадровых перестановок без учета текущей ситуации в стране», - отметил Армен Саркисян.

«Президент преследует одну цель: оберегать страну от угроз ее конституционному строю и безопасности, обеспечивать стабильность и нормальную деятельность вооруженных сил», - говорится в заявлении.

Отметим, что на принятие решения у президента было три дня, и срок истекал сегодня в конце дня.

После того, как президент вернул проект указа, если премьер-министр не отзовет свое решение и снова направит его на подписание президенту, последний может обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия документа Основному закону страны.

Напомним, что 25 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. В ответ премьер-министр Никол Пашинян заявил о попытке переворота и подписал решение об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, отправив его на утверждение президенту. Пашинян в тот же день собрал своих сторонников на Площади Республики в Ереване, где прошел многотысячных митинг в поддержку его решений.

В течение этого времени Армен Саркисян проводил ряд консультаций по этому вопросу с политическими силами.

Между тем, в знак поддержки позиции Генштаба сторонники оппозиционного «Движения за спасение Отечества» перекрыли проспект Баграмяна, установив палатки у здания парламента и объявив о начале бессрочных круглосуточных акций протеста с требованием отставки Пашиняна и ухода его политической команды.