Премьер вновь направляет ходатайство об увольнении начальника Генштаба президенту

На своей странице в Facebook Пашинян заявил, что вновь направляет ходатайство президенту, ожидая, что оно «будет подписано в установленном порядке».

«Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики», - отметил Никол Пашинян.

Напомним, ранее сегодня президент Армен Саркисян заявил, что проект указа был изучен в администрации президента с участием ведущих юристов и независимых экспертов, в результате чего «можно прийти к выводу, что он очевидным образом противоречит Конституции».