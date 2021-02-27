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Политика

Премьер вновь направляет ходатайство об увольнении начальника Генштаба президенту

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает на митинге на Площади Республики в Ереване, 25 февраля 2021 г.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что решение президента Армении вернуть проект указа об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил в возражениями «никак не способствует разрешению ситуации».

На своей странице в Facebook Пашинян заявил, что вновь направляет ходатайство президенту, ожидая, что оно «будет подписано в установленном порядке».

«Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики», - отметил Никол Пашинян.

Напомним, ранее сегодня президент Армен Саркисян заявил, что проект указа был изучен в администрации президента с участием ведущих юристов и независимых экспертов, в результате чего «можно прийти к выводу, что он очевидным образом противоречит Конституции».

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