Второй день президент не подписывает предложение премьер-министра об отставке Оника Гаспаряна

Ранее в аппарате президента заявили, что в связи с необходимостью обеспечить нормальное функционирование государственных органов у президента пока не было принципиальных возражений против назначения или увольнения должностных лиц. В то же врем было отмечено, что «в условиях военного положения и кризиса после упомянутого заявления увольнение начальника Генерального штаба ВС не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что согласно Конституции Армении, Вооруженные силы обеспечивают оборону, безопасность, территориальную целостность, нерушимость границ».

Вчера, кстати, президент подписал два предложения премьер-министра: один - об отзыве посла, второй - о назначении посла. Есть ли у президента возражения в связи с предложением премьер-министра об освобождении Оника Гаспаряна от должности главы Генштаба, в распространенном вчера сообщении не говорится.

В аппарате президента сообщают, что президент инициирует шаги для ослабления напряженности и нахождения путей мирного разрешения ситуации.

Саркисян уже встретился с руководителями и представителями фракций Национального собрания, а также со спикером НС. Он также встретился с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном. Сегодня также состоялась встреча президента с представителями «Движения за спасение отечества».

В то же время президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян продолжает свою посредническую миссию. Пресс-секретарь президента Карабаха Лусине Аванесян сообщила Радио Азатутюн, что официальные встречи продолжаются, однако не указала, в частности, с какими официальными лицами встречается Араик Арутюнян.

«В случае достижения какого-либо окончательного результата, который подлежит оглашению, или в случае каких-либо положительных подвижек мы обязательно проинформируем об этом СМИ и общественность», - сказала Аванесян.

Президент Карабаха вчера также заявил о своей посреднической миссии. Позже Арутюнян встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и начальником Генштаба Оником Гаспаряном. Лусине Аванесян не сообщила, какие еще официальные лица присутствовали на встрече с премьер-министром. Она сообщила, что во встрече с начальником Геншатба также участвовали директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян, секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян и еще одно должностное лицо, имя которого, однако, Аванесян не разглашает.

Кстати, В связи с вчерашним заявлением Генерального штаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьер-министра и правительства уголовное производство пока не возбуждено. Никол Пашинян назвал заявление военных «попыткой военного переворота». Помощник генерального прокурора Гор Абраамян сообщил, что заявление изучается.

«Заявление Генштаба и возможные риски развития событий вокруг него находятся под нашим пристальным вниманием, в случае выявления конкретных проявлений, элементов, содержащих любой признак преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, обязательно и незамедлительно последует уголовно-правовая реакция», - сказал Абраамян.